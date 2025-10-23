Cum a ajutat o „flotă întunecată” de petroliere un cartel mexican să construiască un imperiu al contrabandei cu combustibil

Cartelul Jalisco New Generation a perfecționat utilizarea petrolierelor pentru a transporta ilegal combustibil în Mexic. Jucătorii americani din industria petrolieră îi ajută. O anchetă publicată de Reuters.

În după-amiaza zilei de 8 martie, un petrolier numit Torm Agnes a intrat în portul Ensenada, pe coasta Pacificului din Mexic, transportând aproape 120.000 de barili de motorină.

O astfel de navă era o apariție rară în acel port, care găzduiește în principal nave de croazieră, iahturi de lux și nave container. Ensenada nu are infrastructura necesară pentru descărcarea în siguranță a încărcăturilor de hidrocarburi inflamabile – ceea ce face ca ceea ce s-a întâmplat mai târziu în acea zi să fie și mai ciudat.

Șiruri de camioane transportând combustibil s-au apropiat de doc pentru a transporta o mare parte din încărcătura navei Torm Agnes. Muncitorii s-au grăbit să umple rezervoarele vehiculelor, câte șase deoodată, folosind furtunuri care ieșeau dintr-un furtun mai mare fixat pe navă. Operațiunea, deși riscantă, a decurs ca un ceasornic, potrivit unui martor ocular și unei fotografii și videoclipuri de la fața locului distribuite agenției Reuters.

„Aveau o întreagă echipă, erau foarte minuțioși și erau foarte rapizi”, a spus persoana respectivă. „Au lucrat ore în șir, chiar și noaptea.”

Manevra îndrăzneață a fost opera unor contrabandiști legați de cartel, potrivit a trei surse din domeniul securității mexicane și a trei persoane familiarizate cu operațiunea – parte a unui val de contrabandiști care au dat peste cap piața combustibililor din Mexic cu combustibili la preț redus, procurat în principal din Statele Unite, declarat a vamă ca fiind alt produs.

Escrocii mexicani nu au acționat singuri. O companie din Houston, numită Ikon Midstream, a jucat un rol cheie în operațiunea Ensenada, de milioane de dolari, a aflat Reuters. Aceasta a achiziționat motorina din Canada, a susținut în documente că era vorba de lubrifianți și a închiriat cisterna pentru a o livra unui client despre care autoritățile mexicane susțin că este o acoperire pentru unul dintre cele mai mari și mai violente carteluri din țară.

„Nimeni nu va vorbi cu reporterii voștri!”

Ikon Midstream și directorul său executiv, Rhett Kenagy, nu au răspuns la numeroasele solicitări de comentarii. Avocatul Joseph O. Slovacek, care reprezintă compania și Kenagy, a declarat pentru Reuters într-un e-mail din 18 octombrie să nu-și mai contacteze clienții. „Nimeni nu va vorbi cu reporterii voștri!”, a spus Slovacek.

Portul Ensenada nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Compania Torm, cu sediul în Danemarca, care administrează una dintre cele mai mari flote de petroliere din lume, inclusiv Torm Agnes, a declarat că a încetat să mai facă afaceri cu Ikon Midstream la doar câteva săptămâni după incidentul de la Ensenada.

Narcoticele rămân principala sursă de venit pentru cartelurile din Mexic. Însă combustibilul ilegal și țițeiul furat au devenit cea mai mare sursă de venituri din afara drogurilor pentru acești infractori, afirmă Departamentul Trezoreriei SUA. Unii oficiali americani au început să numească cisternele care transportă combustibil ilegal o nouă „flotă întunecată”, un termen asociat mai des cu transportul ilicit de țiței rusesc sau iranian, menit să evite sancțiunile.

Importurile ilegale reprezintă o treime din piața de motorină și benzină din Mexic

Contrabanda cu combustibil a crescut atât de rapid încât importurile ilegale reprezintă acum până la o treime din piața de motorină și benzină din Mexic, furând profituri de la unele dintre cele mai mari nume din industria petrolieră, au declarat pentru Reuters cinci surse guvernamentale mexicane, actuale și foste. Combustibilul ilegal care intră în țară este evaluat acum la peste 20 de miliarde de dolari pe an, potrivit uneia dintre persoanele care au ajutat trezoreria Mexicului să calculeze amploarea comerțului ilicit.

Agențiile de aplicare a legii de ambele părți ale frontierei sunt alarmate. Guvernul SUA oferă recompense de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre infracțiunile legate de combustibil ale cartelurilor. În Mexic, contrabanda cu petroliere a declanșat un scandal de corupție care zguduie acum marina țării, care administrează porturile și este considerată mult timp una dintre cele mai de încredere instituții din țară. Într-o conferință de presă din 7 septembrie, șeful Marinei Mexicului, Raymundo Morales, a declarat că instituția a lansat o anchetă internă și „nu va tolera corupția în nicio circumstanță”.

Pentru a descoperi mecanismele interne ale contrabandei cu combustibil în Mexic, Reuters a vorbit cu peste 50 de persoane care au cunoștințe despre această escrocherie. Printre acestea se numără cinci persoane care au avut afaceri cu încărcături ilicite, oficiali mexicani și americani ai forțelor de ordine, directori actuali și foști din industria petrolieră din ambele țări, precum și comercianți de energie și specialiști în conformitate. Multe dintre aceste persoane au vorbit sub condiția anonimatului, temându-se pentru siguranța lor.

Reuters este prima agenție care publică o relatare completă a călătoriei navei Torm Agnes, de la încărcarea în Canada până la descărcarea la Ensenada și într-un alt port mexican. Relatarea se bazează pe informații de la șapte persoane, toate fiind fie implicate în logistica mutării încărcăturii, fie investighează consecințele călătoriei, precum și pe date de urmărire a cisternelor și imagini din satelit, documente interne de transport maritim, date vamale și înregistrări portuare.

Prin intermediul acestor documente și surse, Reuters a reconstruit în detalii nepublicate anterior cum funcționează presupusa schemă și cum exploatează lacunele din vastul și complexul sector energetic al SUA, afectând o serie de entități, inclusiv companii petroliere majore, companii de transport maritim și agenții guvernamentale.

Autoritățile spun că jucătorii americani care ajută la achiziționarea și transportul produselor sprijină cartelurile, unii fără să știe, alții participând activ. Senatorul statului Texas, Juan Hinojosa, a declarat că statul pe care-l conduce și care e un mare producător de petrol a devenit un focar plin de operatori dubioși.

„Cartelurile s-au infiltrat în multe afaceri legitime de-a lungul graniței și mai la nord”, a declarat Hinojosa, un democrat care a susținut în martie un proiect de lege care vizează combaterea depozitelor de combustibil fără licență din apropierea graniței, înăsprirea reglementărilor privind transportatorii de combustibil și intensificarea pedepselor pentru cei care încalcă legea. Proiectul de lege este blocat momentan în Senat.

Schema de contrabandă cu combustibil se reduce în mare parte la o evaziune fiscală profitabilă. Mexicul aplică o taxă cunoscută sub numele de IEPS unei game largi de bunuri, inclusiv motorină și benzină importate. Mexicul este un important producător de țiței, dar importă acești combustibili deoarece rafinăriile sale învechite nu pot satisface cererea locală. Escrocii evită taxa, percepută la litru și care costă adesea până la 50% din valoarea încărcăturii, declarând combustibilul străin ca fiind un alt tip de produs petrolier scutit de taxă.

Oficialii americani și mexicani spun că, de obicei, contrabandiștii folosesc companii-fantomă și documente de marfă falsificate pentru a-și acoperi urmele și plătesc mită funcționarilor portuari și vamali corupți pentru a le lăsa transporturile să treacă.

De asemenea, descarcă în grabă în locații riscante, ocolind cele aproape două duzini de terminale maritime din Mexic, amenajate pentru descărcarea în siguranță a combustibililor, spun autoritățile și experții din industrie. Acest lucru permite contrabandiștilor să livreze rapid marfa ilicită clienților.

Dacă motorina ar fi fost declarată autorităților vamale, aceasta ar fi fost supusă unei taxe de 7 milioane de dolari la intrarea în Mexic

Motorina ilegală este apoi vândută la reducere pe piața mexicană către mii de benzinării, fabrici și mine fără licență. Benzina de contrabandă merge în principal către benzinării fără marcă. Cartelurile fură, de asemenea, combustibil și țiței direct de la Pemex și vând o parte din acestea în Statele Unite, ajutate de importatori necinstiți care subminează prețurile producătorilor americani, susține Departamentul Trezoreriei SUA.

Pemex nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la pierderile legate de furtul de combustibil și contrabanda.

Și alte companii petroliere resimt dificultățile. În luna mai, multinaționala britanică Shell a dezvăluit vânzarea afacerii sale cu amănuntul de combustibili din Mexic. Această ieșire s-a datorat parțial dificultăților de a concura cu narco- combustibilii mai ieftini, au declarat pentru Reuters cinci surse din cadrul Shell. Benzinăriile cumpără combustibil de contrabandă la o reducere de 5% până la 10% sub prețul importurilor legitime, potrivit a două surse familiarizate cu acest comerț.

Shell a refuzat să comenteze motivele vânzării.

Torm Agnes transporta motorină pe care o preluase din Canada când și-a început călătoria spre Mexic, au declarat pentru Reuters șapte surse familiarizate cu tranzacția. Până când nava a ajuns la Ensenada, încărcătura sa se transformase – cel puțin pe hârtie – într-o substanță petrochimică utilizată pentru fabricarea lubrifianților industriali, conform documentelor de încărcătură și înregistrărilor portuare consultate de agenția de știri.

Dacă motorina respectivă, în valoare de aproximativ 12 milioane de dolari, ar fi fost declarată autorităților vamale, aceasta ar fi fost supusă unei taxe de aproape 7 milioane de dolari la intrarea în Mexic, potrivit unui calcul Reuters bazat pe volumul de motorină și pe rata de impozitare de la momentul respectiv. Cu toate acestea, produsul petrochimic a fost scutit de taxă.

Torm Agnes, sub pavilion danez, a fost unul dintre numeroasele petroliere care au transportat combustibil în ultimii ani, dar au declarat încărcătura ca fiind lubrifianți pentru a evita taxele și controalele vamale, potrivit unui rezumat nedatat al presupusei scheme de contrabandă a forțelor de securitate guvernamentale, văzut de Reuters. Autenticitatea documentului a fost confirmată de două surse din domeniul securității.

Guvernul mexican nu a precizat cât a costat țara contrabanda cu combustibil în venituri pierdute din IEPS, dar sursa care a ajutat trezoreria să calculeze dimensiunea comerțului ilicit a declarat că acesta a fost de aproape 4 miliarde de dolari în 2024. Partidul de opoziție PAN a ridicat cifra la aproximativ 10 miliarde de dolari, numind-o „cea mai mare schemă de corupție din istoria Mexicului”.

Nici autoritatea fiscală a Mexicului, nici agenția vamală nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Conexiunea americană

În centrul acelei tranzacții se afla o companie americană: Ikon Midstream, un comerciant de combustibil cu sediul în Houston. Compania a cumpărat motorina canadiană și a închiriat compania Torm Agnes pentru a o livra în Mexic, potrivit a patru dintre persoane și documentelor interne ale Ikon Midstream, văzute de Reuters.

Pe lângă transportul către Ensenada, Ikon Midstream a aranjat cel puțin alte patru livrări maritime de motorină către Mexic în acest an, a aflat Reuters. Între 8 ianuarie și 4 martie, compania a folosit un alt petrolier din aceeași flotă – Torm Louise – în patru ocazii diferite pentru a transporta marfă din Texas în portul Tampico, pe coasta Golfului Mexic, conform datelor de urmărire a petrolierelor și companiei de transport maritim Torm, care administrează ambele nave, Torm Agnes și Torm Louise.

Torm a declarat pentru Reuters că ambele petroliere erau încărcate cu motorină. A adăugat că Torm Louise a transportat și naftă, în trei dintre cursele sale. În Mexic, contrabandiștii folosesc frecvent această hidrocarbură extrem de inflamabilă pentru a produce benzină de calitate inferioară.

În declarațiile către vama mexicană, însă, Ikon Midstream a declarat că toate cele cinci transporturi erau „aditivi pentru lubrifianți” care nu sunt supuși IEPS, conform înregistrărilor portuare mexicane obținute de Reuters prin intermediul cererilor de acces la informații.

Produsul declarat pe conosamentele de export din SUA pentru două dintre transporturile Torm Louise era, de asemenea, lubrifianți, potrivit Kpler, un furnizor de date maritime cu sediul la Bruxelles. Reuters este prima agenție care relatează că Ikon Midstream a etichetat aceste transporturi de motorină drept lubrifianți în declarațiile vamale americane.

Kpler a declarat că nu a putut partaja documentele sursă din cauza acordurilor de confidențialitate cu furnizorii săi de date.

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP), care deține copii ale acestor documente, a respins inițial o cerere de acces la informații din partea Reuters din iunie, prin care se solicita obținerea acestora.

Într-un e-mail din 5 august, Torm a declarat că nu este responsabilă și nici implicată în completarea documentelor vamale pentru transporturi. Toate documentele primite de la Ikon Midstream, a spus Torm, au declarat în mod constant că produsele transportate pe cisternele sale sunt „ULSD și/sau naftă”. ULSD este un acronim industrial pentru motorină cu conținut ultra-scăzut de sulf. Torm a refuzat să arate Reuters documentele pe care a declarat că le-a primit de la Ikon Midstream, invocând obligații contractuale.

„Pe baza a ceea ce a ieșit la iveală, am decis să nu mai inițiem afaceri cu Ikon Midstream”, a declarat Torm, fără a oferi detalii, într-un e-mail transmis Reuters pe 27 august. Torm a rupt relațiile comerciale cu Ikon Midstream la începutul lunii aprilie și a anulat două contracte viitoare cu compania, a declarat un purtător de cuvânt al Torm într-un e-mail ulterioar trimis agenției de știri pe 5 septembrie.

Ca parte a eforturilor Reuters de a obține comentarii de la Ikon Midstream, un reporter s-a oprit la sediul companiei din Houston în august, dar i-a fost interzis accesul de o persoană care a spus că lucrează pentru Ikon Midstream și a spus doar că se numește Daniel.

Rhett Kenagy, director executiv al Ikon Midstream, la fel ca mulți directori implicați în comerțul global cu petrol, care valorează peste un trilion de dolari, proiectează o imagine de succes. La începutul acestui an, a cumpărat o vilă și un teren în Houston, evaluate la peste 6 milioane de dolari, conform registrelor locale de proprietăți. Contul său de Instagram este presărat cu imagini cu mașini sport, motociclete exotice și avioane private.

El și soția sa, Janelle Alexis Flatt, au apărut într-un episod din 2022 al reality show-ului TV Below Deck Sailing Yacht, care relatează viața membrilor echipajului la bordul unei nave de lux și experiențele lor cu oaspeții care o închiriază.

Kenagy este, de asemenea, agent înregistrat pentru cel puțin șase companii care nu mai sunt operaționale, inclusiv societăți în domeniul mineritului, construcțiilor și divertismentului, arată înregistrările din Texas.

În Mexic, o companie cu sediul în Monterrey, numită Intanza, a fost destinatara încărcăturii navei Torm Agnes, conform înregistrărilor portuare mexicane, precum și a unei facturi pentru transportul navei Torm Agnes, consultată de agenția de știri.

Autoritățile mexicane suspectează că Intanza este o companie-paravan pentru Cartelul Jalisco Noua Generație, potrivit a trei surse din domeniul securității mexicane și unui al doilea document nedatat al forțelor de securitate guvernamentale, văzut de Reuters, care subliniază legăturile cartelului cu contrabanda cu combustibil.

Intanza nu are un site web și nicio prezență pe rețelele de socializare pe care Reuters să o poată identifica. O scrisoare trimisă de Reuters la adresa din Monterrey menționată pentru Intanza în factură nu a putut fi livrată deoarece serviciul de curierat nu a putut găsi nicio prezență a companiei acolo.

Numele companiei Intanza a reapărut după ce autoritățile mexicane au reținut un alt petrolier, Challenge Procyon, pe 21 martie în portul Tampico din statul Tamaulipas. Pe 27 martie, Intanza a depus o plângere la un tribunal din Tamaulipas, solicitând unui judecător eliberarea transportului, despre care susținea că era vorba de lubrifianți și confiscați în mod ilegal; judecătorul a respins cererea Intanza. Ministrul Securității din Mexic, Omar García Harfuch, a declarat, într-o postare pe rețelele de socializare din 31 martie, că la bordul navei Challenge Procyon au fost găsiți 10 milioane de litri (aproximativ 63.000 de barili) de motorină.

Luna trecută, García Harfuch a declarat că această confiscare este „una dintre cele mai mari din istorie”, anunțând arestarea a 14 persoane, inclusiv directori de afaceri, foști funcționari vamali și oficiali navali activi și retrași, în cadrul anchetelor privind Challenge Procyon și alte presupuse infracțiuni de contrabandă cu combustibil.

Marina Mexicului și biroul Procurorului General au declarat că nu pot comenta cu privire la anchetele în curs și au indicat agenția Reuters declarațiile publice pe această temă. Ministerul Securității nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Ramiro Rocha, înregistrat ca reprezentant legal al Intanza în registrul oficial al companiilor din Mexic, a declarat că nu are nicio implicare în această companie și că este posibil să fi fost victima unui furt de identitate.

Cartelul Jalisco, al cărui teritoriu de origine este statul Jalisco din centrul-vestul Mexicului, s-a extins în tot Mexicul. Autoritățile spun că a construit o formidabilă operațiune de contrabandă în statul Tamaulipas, din nord, chiar peste granița cu Texas. De acolo, spun ele, trimite țiței mexican furat în Statele Unite și aduce produse rafinate americane în Mexic cu camioane, căi ferate și cisterne. Aceștia au spus că CJNG, așa cum este cunoscut prin inițialele sale spaniole, este singurul cartel care folosește în prezent cisterne.

Autoritățile au detectat pentru prima dată contrabanda cu petroliere în jurul anului 2020, conform unui document guvernamental mexican din 2021, consultat de Reuters, care prezintă investigațiile inițiale asupra schemei, care la acea vreme nu atribuiau această evoluție unui cartel anume.

Trecerea de la camioane și trenuri la cisterne reflectă un grad de inteligență în afaceri și putere de investiții care se află într-o ligă diferită față de ceea ce exista anterior, a declarat Marisol Ochoa, expert în crimă organizată la Universitatea Ibero-Americană din Mexic.

„Trebuie să ai un nivel ridicat de sofisticare și rețele și conexiuni extinse în logistica operațională”, a spus ea.

Din septembrie 2024, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a emis două runde de sancțiuni împotriva a doisprezece cetățeni mexicani și aproape 30 de companii mexicane despre care se presupune că au legătură cu CJNG și operațiunile sale de furt de combustibil și contrabandă.

Greg Gatjanis, un fost oficial de rang înalt al OFAC, a declarat că a fost „uluit de multitudinea de companii” conectate la presupusa schemă. Printre întreprinderi se numără benzinării, firme de transport, o companie de imprimare 3D și o brutărie, potrivit OFAC.

Administrația Trump a desemnat în februarie mai multe carteluri mexicane, inclusiv CJNG, drept organizații teroriste străine. Acest lucru a mobilizat mai mult personal și resurse pentru lupta anti-carteluri și a facilitat urmărirea de către procurorii americani a persoanelor și companiilor care fac afaceri cu aceste grupuri.

În luna mai, un tată și un fiu din Utah – James Lael Jensen și Maxwell Sterling Jensen – au fost acuzați de conspirație în vederea spălării de bani și furnizării de sprijin material unei organizații teroriste străine desemnate. Autoritățile susțin că familia Jensen a colaborat cu CJNG pentru a introduce ilegal țiței în SUA.

Avocații lui James Jensen nu au răspuns solicitării de a comenta situația. Robert Guerra, un avocat care îl reprezintă pe Maxwell Jensen, a refuzat să comenteze.

Oficialii americani s-au întâlnit, de asemenea, anul acesta cu rafinării din zona Houston pentru a explica implicarea crimei organizate mexicane în afacerea cu combustibili și pentru a sublinia importanța cunoașterii furnizorilor și clienților acestora, au declarat trei surse din industrie și un oficial american. Oficialul respectiv a declarat pentru Reuters că cei care încalcă sancțiunile americane de-a lungul lanțului de aprovizionare s-ar putea confrunta cu sancțiuni civile și penale.

Aceasta reprezintă „un risc comercial enorm” pentru jucătorii americani, având în vedere succesul cartelurilor în utilizarea companiilor-paravan și a intermediarilor pentru a-și face treaba murdară, a declarat Gatjanis, fost oficial OFAC.

În Mexic, amploarea și sofisticarea tot mai mare a contrabandei cu combustibil au generat acuzații de implicare a unor politicieni de rang înalt.

În campania prezidențială de anul trecut, candidatul opoziției Xóchitl Gálvez a acuzat partidul de guvernământ Morena că a primit fonduri de la Sergio Carmona, un om de afaceri din Tamaulipas numit de presa mexicană „Regele combustibilului ilegal”. Carmona era un traficant important legat de Cartelul Golfului și de Cartelul Nord-Est, potrivit presei mexicane. El a fost împușcat mortal într-o frizerie din nordul Mexicului de către atacatori necunoscuți în 2021. Nimeni nu a fost arestat în cazul uciderii sale.

Carmona ar fi contribuit la finanțarea campaniilor electorale ale lui Morena, inclusiv a celei a fostului președinte Andrés Manuel López Obrador, care a câștigat cea mai înaltă funcție din Mexic în 2018, conform celui de-al doilea document nedatat al forțelor de securitate guvernamentale, consultat de Reuters.

Nici López Obrador, nici Morena nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum, din partidul Morena, a făcut din combaterea contrabandei cu combustibil și a furtului de țiței o prioritate a administrației sale.

„Nu vom proteja pe nimeni”, a declarat Sheinbaum într-o conferință de presă din 8 iulie, când a fost întrebată despre presupusa implicare a politicienilor în comerțul ilicit. Biroul său nu a răspuns la o listă detaliată de întrebări pentru acest articol.

De când Sheinbaum a preluat funcția în octombrie 2024, autoritățile spun că au confiscat aproximativ 500.000 de barili de combustibil și țiței, presupus ilegali – mai mult decât a confiscat guvernul anterior pe parcursul mandatului său de șase ani. Aceasta este abia o picătură în torentul de combustibil contrabandat care intră în țară. Totuși, lupta se dovedește periculoasă.

Pe 4 august, Ernesto Vázquez, procuror federal pentru statul Tamaulipas, a fost ucis după ce SUV-ul său blindat a fost lovit de o grenadă incendiară pe o stradă aglomerată din orașul Reynosa. Imagini difuzate la televiziunea națională l-au arătat pe Vázquez scăpând din vehiculul în flăcări, doar pentru a fi apoi împușcat dintr-o mașină din apropiere.

Într-o declarație emisă în ziua următoare, biroul Procurorului General a precizat că uciderea a fost probabil opera crimei organizate, după ce guvernul a confiscat la sfârșitul lunii iulie peste 1,8 milioane de litri (aproximativ 11.300 de barili) de combustibil ilegal, camioane, pompe și alte echipamente în Reynosa, chiar peste granița cu McAllen, Texas.

Traseul evaziunii fiscale

Torm Agnes a început încărcarea de la terminalul maritim Vancouver Wharves din Canada pe 2 martie, potrivit furnizorului de date maritime Kpler. Petrolierul a încărcat aproximativ 120.000 de barili de marfă, a calculat Kpler, pe baza datelor transmise de petrolier care arătau cât de jos se afla în apă. Șapte surse familiarizate cu tranzacția au confirmat că a încărcat motorină.

Motorina respectivă provenea de la Imperial Oil, o companie petrolieră canadiană deținută în majoritate de ExxonMobil, potrivit a patru dintre persoane.

Imperial Oil nu a răspuns solicitării de comentarii. ExxonMobil a refuzat să comenteze.

Documentele de transport maritim consultate de Reuters spuneau o altă poveste despre ce se afla pe navă. O factură din 28 februarie, care purta sigla Ikon Midstream și adresa din Houston, susținea că încărcătura era lde ubrifianți, nu motorină, și că fusese vândută către Intanza. Valoarea declarată era de 1,3 milioane de dolari, adică aproximativ o zecime din valoarea a 120.000 de barili de motorină la momentul respectiv. Un manifest de încărcătură consultat de Reuters arăta, de asemenea, că încărcătura era de lubrifianți încărcați în Vancouver pe Torm Agnes pentru livrare în Mexic, cu Ikon Midstream ca expeditor și Intanza ca destinatar.

Cererea în Mexic pentru așa-numiții lubrifianți pe bază de ulei este de doar 1 milion de tone pe an, potrivit lui Michael Connolly, șeful departamentului de rafinare și analiză a uleiurilor de bază la furnizorul de informații despre mărfuri ICIS. Cu toate acestea, datele oficiale comerciale din SUA arată că țara a exportat anul trecut până la 3,5 milioane de tone în Mexic, o cifră despre care Connolly spune că nu se leagă.

Numai Ikon Midstream a declarat că a expediat lubrifianți din SUA în Mexic de 149 de ori între 11 octombrie 2019 și 4 mai 2025, 67 dintre aceste încărcături venind cu cisternele, potrivit datelor comerciale compilate pentru Reuters de compania de tehnologie comercială Altana.

Intanza, clientul mexican pentru încărcătura lui Torm Agnes, are o serie de obiective de afaceri, de la producția de băuturi alcoolice până la cercetarea științifică, potrivit registrului companiilor din Mexic.

Adresa sa din Monterrey, conform facturii de expediere, este o unitate într-un complex rezidențial de apartamente cu două etaje, lângă o creșă. Când un reporter Reuters a vizitat adresa, nu a văzut nicio siglă a Intanza.

Rocha, reprezentantul oficial al Intanza, locuiește într-un cartier muncitoresc la aproximativ 40 de kilometri de oraș, conform adresei sale înregistrate în registrul civil.

Rocha a declarat pentru Reuters că lucrează ca agent de securitate, că nu are nicio legătură cu Intanza și că datele sale din registru, inclusiv adresa și trei documente de identificare, ar fi putut fi furate.