Tesla va vinde curent în Marea Britanie, după ce vânzările de mașini electrice au scăzut

Elon Musk, CEO-ul și cel mai mare acționar individual al Tesla, fotografiat pe scaunul pasagerului unui autoturism, FOTO: Odd Andersen / AFP / Profimedia

Tesla, compania de mașini electrice condusă de Elon Musk, va putea în curând să înceapă să furnizeze electricitate locuințelor din Marea Britanie, pe lângă activitatea sa de bază, relatează Reuters.

Ofgem, autoritatea de reglementare a energiei din țară, a anunțat joi că Tesla Energy Ventures, una dintre diviziile Tesla, a primit o licență ca furnizor de energie electrică, în urma unui proces început în luna iulie a anului trecut.

Noua licență poziționează Tesla pentru o extindere în Marea Britanie, unde va încerca să folosească activitățile sale din domeniul energiei solare și al stocării în baterii pentru a concura direct cu furnizorii existenți pentru gospodării, precum Octopus Energy, British Gas și EDF.

Tesla Motors Limited, o filială a Tesla din Marea Britanie, avea deja o licență pentru producerea energiei electrice. Unii proprietari de automobile electrice Tesla folosesc o baterie domestică Powerwall, care utilizează energie solară pentru a-și încărca vehiculele, iar surplusul de energie poate fi vândut înapoi în rețea.

Prețurile la energie au crescut brusc, inclusiv în Marea Britanie, după declanșarea războiului împotriva Iranului și atacurile de represalii ale Teheranului, stârnind îngrijorări printre consumatorii britanici în privința facturilor.

Majoritatea gospodăriilor britanice sunt protejate până în luna iulie de impactul imediat al creșterii prețurilor la gazele folosite pentru încălzire și electricitate, datorită tarifelor reglementate, însă guvernul va fi supus unor presiuni pentru a oferi sprijin în cazul în care conflictul va dura mai mult de atât.

Câte mașini a vândut Tesla în Marea Britanie luna trecută

Vânzările de vehicule Tesla în Marea Britanie au fost în scădere în ultimii ani, pe fondul concurenței din partea unor mărci chineze mai ieftine precum BYD și al reacției negative a consumatorilor față de orientările politice ale lui Elon Musk.

Ultimele date publicate la începutul lunii martie arată că Tesla a vândut în Marea Britanie 2.208 de vehicule în februarie, în scădere cu 45,2% față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, vânzările BYD au crescut cu 40,9%, ajungând la 968 de unități.

Deși livrările Tesla de la lună la lună sunt de regulă volatile, cifrele de la începutul anului până în prezent sunt în scădere cu 5% în Marea Britanie, un declin observat și în alte țări europene.