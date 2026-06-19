Cum a comentat Nicușor Dan cele trei evenimente din justiție care au bulversat societatea. „Vă rog să mă scuzați, a căpătat efecte apocaliptice”

Președintele a spus că, înainte de orice, reacția publică arată doza mare de neîncredere din societatea românească, în legătură cu orice temă.

Despre decizia de la Tribunalul Ilfov a spus că este „Insignifiantă” prin efecte.

Președintele Nicușor Dan a comentat, vineri, de la Bruxelles, cele trei decizii ale justiției luate cu o zi înainte, care au stârnit un val de reacții în societate, pe fondul crizei politice de la București legată de învestirea unui nou guvern.

Despre decizia Înaltei Curți de Justiție și Casație în cazul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care a fost declarat în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate, șeful statului a spus că nu comentează decizia judecătorească, „pentru că nu ar fi corect”.

S-a referit însă la ANI. „Pe timing, era așteptată, nu a fost primul termen. Aici fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția mea de-a lungul timpului. Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosind funcția publică sau să caute virgule în diverse acte administrative?”.

„Vedem mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor. Ăsta e rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiuniile din lege sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor”, a adăugat președintele.

„Ani de zile am făcut justiția la TV și în ziare”

Întrebat despre cazul de la DNA al primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, Nicușor Dan a răspuns: Ce vreau să remarc și ăsta e un pas înainte. După ce au fost numiți am avut o discuție cu cei trei procurori șefi. În sfârșit nu mai avem stenograme din dosare”.

„Ani de zile am făcut justiția la TV și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Am avut câteva cazuri interesante de persoane influente în aceste două luni, nu au mai existat scurgeri din dosare”, a mai precizat șeful statului.

Decizia de la Tribunalul Ilfov: „Insignifiantă”

El a comentat și decizia Tribunalului Ilfov legată de hotărările PNL privind poziția partidului față de nominalizarea liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat.

„Decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, a căpătat la anumiți oameni care se exprimă public efecte apocaliptice. Este o hotărâre, nu mă pronunț asupra ei, dar ca efect este, cum să vă spun, insignifiantă. În 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară, cu sau fără motiv? Este o voință politică care, poate din păcate, nu a fost niciodată cenzurată de instanțele de judecată”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarațiile șefului statului au venit după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că Dominic Fritz, președinte al USR, este în conflict de interes ca primar al Timișoarei, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate. El a anunțat că va contesta decizia la CEDO.

De asemenea, tot joi, Tribunalul Ilfov a decis să suspende cele două decizii luate luni în Biroul Permanent Național al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe membrii care vor face acest lucru.

Deciziile justiției, coroborate cu punerea sub control judiciar de către DNA a lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, mai devreme în cursul zilei, au declanșat o furtună de reacții în opinia publică, divizată și care a interpretat diferit evenimentele.