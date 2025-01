Cum a devenit rețeaua de socializare a lui Elon Musk principala platformă a politicienilor de dreapta din lume

Platforma X (Twitter), deținută de miliardarul american Elon Musk, a fost pincipala rețea folosită de politicienii de dreapta pentru a influența opinia publică din SUA, dar și din alte țări, arată o analiză The Guardian.

Din punct de vedere al profitului afacerii, X și-a pierdut, de la sfârșitul lui 2022 și până în prezent, aproape 80% din valoare. Din punct de vedere politic, rețeaua de socializare ar putea fi una dintre cele mai bune investiții, pentru rapiditatea și puterea cu care reușește să amplifice teme de interes public, care domină discursul conservator, iar uneori și pe cel mainstream.

Uneori, subiectele sunt teorii ale conspirației, precum cea despre comunitatea de imigranți haitieni din Springfield, Ohio, care mâncau pisici și câini. Acest zvon a fost întărit de Donald Trump și folosit în campania sa, pentru a demonstra nevoia unor politici anti-imigranți mai dure.

Alteori, pe X, de multe ori chiar prin postările lui Musk, se aduc în discuție subiecte scandaloase. Joi, afaceristul american a scris pe rețeaua sa despre un caz de exploatare sexuală a peste 1.500 de fete din nordul Angliei. Majoritatea celor acuzați au fost bărbaţi din Pakistan, iar autorităţile au fost acuzate că nu au luat măsuri în acest caz, alimentând discursul anti-imigranți al extremei-drepte, mai notează The Guardian.

„În Marea Britanie, infracţiunile grave, cum ar fi violul, necesită aprobarea parchetului înainte ca poliţia să îi poată pune sub acuzare pe suspecţi. Cine era în fruntea procuraturii când bandele de violatori au putut să exploateze fete tinere fără a fi nevoite să se confrunte cu justiţia? Keir Starmer”, a scris Elon Musk, atacându-l pe premierul britanic.

Elon Musk a decis să modifice algoritmul de promovare a postărilor de pe X, pentru a-și promova propriile postări, dar și pentru a distribui mai ușor postări ale unor conturi anonime de dreapta sau care au puțini urmăritori. Americanul este urmărit de peste 210 milioane de oameni.

În ultimele luni, Musk a sugerat frecvent că X este adevărata presă. „Acum voi sunteți adevărata mass-media”, le spune adesea utilizatorilor platformei.

„Odată ce (oamenii) realizează că mass-media tradițională minte, ei nu mai nu uită niciodată acest lucru”, a spus Musk.

După alegerile prezidențiale din SUA, X a pierdut aproximativ 2,7 milioane de utilizatori, majoritatea cu valori de centru sau de stânga, nemulțumiți de pozițiile politice ale lui Elon Musk. În prezent, conținutul politic de pe platformă este aproape complet de dreapta și variază de la centriști cu înclinații conservatoare până la neo-naziști, care par mai puternici ca niciodată, conform analizei The Guardian.

Afaceristul american va avea un rol important în administrația lui Trump. El a fost numit co-președinte al unui nou „departament pentru eficiența guvernamentală”. Funcția sa a pornit ca o glumă, printr-o poză postată pe X în luna august.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0