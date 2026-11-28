Un deținut dintr-unul dintre cele mai problematice penitenciare de maximă securitate din Anglia și Țara Galilor ar fi reușit să scape de sub supravegherea gardienilor folosindu-se de săpun, în timp ce se afla la spital pentru tratament.

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, încarcerat la penitenciarul HMP Manchester, a reușit să evadeze deși era încătușat și legat cu lanțuri de unul dintre agenții care îl însoțeau, au declarat surse pentru The Guardian. Acesta ar fi uns cu săpun lichid cătușa metalică și și-ar fi strecurat mâna afară din ea în timp ce i se acordase intimitate pentru a folosi toaleta.

După 13 ore în libertate și o scurtă urmărire pe jos, bărbatul a fost prins și arestat de polițiștii din comitatul Greater Manchester.

Incidentul a declanșat o anchetă oficială a Ministerului Justiției și are loc în contextul creșterii numărului de evadări din penitenciarele din Anglia și Țara Galilor.

Este al doilea caz înregistrat în acest an în care un deținut evadează după ce a fost dus la un spital din Manchester.

Marwan Jumaa, un cetățean sudanez în vârstă de 20 de ani, considerat un pericol atât pentru propria persoană, cât și pentru cei din jur, executa o măsură de internare pe durată nedeterminată într-un spital de maximă securitate, după ce atacase două femei. Acesta a evadat în luna iulie, după ce a fost transferat de la unitatea medicală în care era internat la spitalul North Manchester, pentru a primi îngrijiri medicale.

Numărul deținuților care evadează din custodia autorităților a crescut constant în ultimii trei ani. În anul 2025-2026, 14 persoane au evadat din custodia autorităților în Anglia și Țara Galilor, față de 12 în anul precedent și nouă în 2023-2024.

Penitenciarul HMP Manchester, cunoscut în trecut sub numele de Strangeways, în care sunt încarcerați deținuți din categoriile A și B, a fost descris drept unul dintre penitenciarele cu cele mai proaste condiții din Anglia și Țara Galilor.

Deținutul, încadrat în categoria B, a evadat în seara zilei de 20 noiembrie, după ce a fost însoțit de doi agenți de penitenciar la un spital din apropiere.

Potrivit regulamentului privind escortarea deținuților, persoanele încarcerate în penitenciarele de categoria B trebuie să poarte „cătușe duble”, prin care ambele încheieturi sunt imobilizate în apropiere una de cealaltă, iar deținutul este încătușat de unul dintre agenții care îl însoțesc.

În funcție de evaluarea riscurilor, sistemul de imobilizare poate fi ajustat, astfel încât să fie folosită o singură cătușă, legată de un lanț cu sistem de blocare. Măsura permite efectuarea unor mișcări ale mâinilor și asigurarea intimității atunci când deținutul folosește toaleta sau face duș. Astfel, agenții îi pot oferi acestuia intimitate într-o încăpere sau într-o cabină, păstrând în același timp legătura cu el printr-un lanț care poate avea o lungime de peste un metru.

Surse citate de The Guardian au declarat că deținutul fusese imobilizat cu o singură cătușă și un lanț, dar a reușit să-și elibereze mâna în timp ce folosea toaleta. Poliția a fost alertată la ora 20:30 și a început căutările pe parcursul nopții. Bărbatul a fost găsit sâmbătă, la ora 9:30, și reținut după ce a încercat să fugă pe jos.

Ancheta internă a Ministerului Justiției va urmări să stabilească dacă procedurile de siguranță au fost respectate în permanență și dacă deținutul a fost încătușat corespunzător.

Polițiștii au intervenit și, cu ajutorul unor resurse specializate, au desfășurat o amplă operațiune de căutare pe parcursul serii și până în dimineața următoare. Bărbatul a fost reținut în siguranță în jurul orei 9:30, sâmbătă, 21 noiembrie, după o scurtă urmărire pe jos, și arestat ulterior sub suspiciunea de evadare din custodia legală. Acesta a fost transportat înapoi în arest.

Evadarea unui deținut dintr-un penitenciar de maximă securitate este în continuare un eveniment relativ rar.