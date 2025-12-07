Cum a fost abandonat Bashar al-Assad de către cel mai mare susținător. „Nu mai suntem responsabili pentru voi”. Filmul celor două zile cruciale pentru Siria

Iranul şi-a retras forţele militare şi diplomatice din Siria cu două zile înainte de căderea preşedintelui Bashar al-Assad, pe 8 decembrie 2024, au declarat pentru AFP mai multe surse concordante, transmite Agerpres.

Teheranul avea în Siria consilieri militari din Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice, precum şi luptători, şi a supravegheat activităţile grupurilor armate de acolo, inclusiv ale Hezbollahului libanez şi ale facţiunilor şiite irakiene şi afgane. Aceste forţe au sprijinit regimul lui Al-Assad în timpul războiului civil care a izbucnit în 2011 odată cu reprimarea unei revolte prodemocraţie.

O retragere în numai două zile

Un fost ofiţer sirian, staţionat la unul dintre cartierele generale ale Gărzilor Revoluţionare din Damasc, a declarat pentru AFP că pe 5 decembrie a primit un telefon de la superiorul său iranian, care îl convoca a doua zi la centrul de operaţiuni iranian din Mazzeh, la periferia capitalei Damasc, pentru „o chestiune importantă”.

Mai mulţi militari sirieni au activat sub comanda IRGC, a cărui influenţă creştea pe măsură ce puterea siriană slăbea.„Începând de astăzi, nu vor mai exista Gărzi Revoluţionare Iraniene în Siria. Plecăm”, a anunţat oficialul, un bărbat pe nume Hajj Abu Ibrahim, către cei aproximativ 20 de ofiţeri şi soldaţi sirieni care lucrau pentru iranieni şi care participau la această întâlnire, potrivit acestui fost ofiţer care a cerut anonimatul deoarece se teme pentru siguranţa sa.

Oficialul iranian a ordonat militarilor sirieni să ardă şi să distrugă documentele sensibile şi să îndepărteze toate hard disk-urile computerelor. „Totul s-a sfârşit, nu mai suntem responsabili pentru voi începând de astăzi”, le-a spus el.

Fostul ofiţer sirian a declarat că a fost luat prin surprindere” de acest anunţ, făcut în mijlocul ofensivei fulger a rebelilor, lansată pe 27 noiembrie 2024, din bastionul lor Idlib (nord-vest). La fel ca în cazul camarazilor săi, fostul ofiţer sirian şi-a primit salariul pe o lună în avans şi a aşteptat acasă căderea regimului lui Al-Assad, în zorii zilei de 8 decembrie. Cucerirea capitalei a avut loc fără luptă, la doar câteva ore după ce preşedintele Al-Assad a fugit la Moscova.

Doi foşti angajaţi sirieni ai consulatului iranian din Damasc, care au cerut, de asemenea, să rămână anonimi, au confirmat debandada. Potrivit acestora, consulatul a fost complet golit în seara zilei de joi, 5 decembrie, iar diplomaţii au plecat spre Beirut pe la frontiera terestră.

„Mai mulţi angajaţi sirieni, care deţin cetăţenie iraniană, au plecat, de asemenea, împreună cu ofiţeri de rang înalt ai Gărzii Revoluţionare”, a adăugat unul dintre angajaţi.

Iranienii le-au cerut angajaţilor sirieni să stea acasă şi li s-a plătit salariul pe trei luni, potrivit acestor doi martori. Ambasada, consulatul şi toate poziţiile militare iraniene erau complet pustii în dimineaţa zilei de 6 decembrie, au relatat aceştia.

Ocuparea Alepului, momentul de cotitură

Un fost oficial de la punctul de trecere a frontierei Jdaidet Yabous cu Libanul, vorbind tot sub condiţia anonimatului, a descris un ambuteiaj imens la graniţă în zilele de 5 şi 6 decembrie.

Colonelul Mohammad Dibo, din noua armată siriană, povesteşte că, după ce rebelii au capturat Alep, principalul oraş din nordul Siriei, pe 29 noiembrie, „Iranul nu a mai luptat” împotriva ofensivei lor. Iranienii „au fost forţaţi să se retragă brusc după prăbuşirea rapidă” a forţelor lui Al-Assad, a declarat el pentru AFP de la o bază militară la sud de Alep, care a fost unul dintre principalele cartiere generale iraniene.

„Când am intrat în bazele lor” din Alep, „am găsit paşapoarte şi acte de identitate pe care ofiţerii iranieni nu avuseseră timp să le ia”, a adăugat colonelul Dibo. Pe peretele bazei abandonate, un jurnalist AFP a văzut sloganuri iraniene şi ale Hezbollahului libanez.

Colonelul care a participat la ofensiva rebelă susţine că, după căderea Alepului, „aproape 4.000 de militari iranieni au fost evacuaţi prin baza aeriană rusă de la Hmeimin”, unde se refugiaseră, în timp ce alţii au fugit pe căile rutiere spre Irak sau Liban.

Potrivit fostului ofiţer sirian, pe 5 decembrie, un oficial militar iranian de rang înalt, cunoscut sub numele de Hajj Jawad, a fost evacuat din regiunea Hama (centrul Siriei) către baza aeriană Hmeimin, de unde a zburat la Teheran. Forţele aflate sub comanda iraniană au fost concentrate în poziţii sensibile din Damasc şi suburbiile sale, în special în jurul sanctuarului şiit Sayyida Zeinab şi al aeroportului.