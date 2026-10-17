Cum a fost dată afară purtătoarea de cuvânt a Casei Albe după doar cinci zile

„A fost o onoare să lucrez pentru Trump”, a spus Katie Zacharia după ce a fost îndepărtată din funcție, încheind ceea ce presa americană consideră a fi cel mai scurt mandat de purtător de cuvânt din istoria Casei Albe.

Noua purtătoare de cuvânt a președintelui Trump a fost nevoită să-și părăsească funcția vineri, după doar cinci zile de la preluarea postului, o schimbare neobișnuită din partea Casei Albe, care a marcat finalul unei săptămâni marcate de turbulențe, potrivit The New York Times.

Plecarea ei a venit după o serie de întrebări legate de cariera sa juridică și de gestionarea primei sale conferințe de presă.

Zacharia, care atrăsese atenția președintelui Trump în calitate de comentatoare conservatoare, a avut un debut nesigur marți, la prima și singura sa conferință de presă. Ea a citit în mare parte dintr-un text pregătit și a încheiat sesiunea de întrebări după cinci minute și jumătate.

Ulterior, în presă au apărut numeroase titluri care se întrebau dacă aceasta s-a prezentat în mod eronat ca fiind „avocată”, termen folosit și de președinte, deși nu promovase examenul de barou.

Interviurile pe care le-a acordat ulterior pentru a se apăra au avut, de asemenea, un rezultat nefavorabil. Zacharia a subliniat în aceste discuții că nu fusese pregătită să apară în fața jurnaliștilor din Washington.

În cele din urmă, după mai multe zile de reflectare negativă în mass-media, administrația Trump a decis vineri după-amiază să cedeze.

Donald Trump și Katie Zacharia la Casa Albă, înainte de demitere. Credit line: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Discuția de pe peluza Casei Albe

Donald Trump traversa peluza sudică pentru a pleca la un miting electoral în Georgia, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului, când s-a oprit să discute cu reporterii. El le-a povestit cum tocmai o încurajase pe purtătoarea sa de cuvânt să-și „reconsidere” noul post.

„Sincer, dacă aș fi în locul vostru, m-aș răzgândi”, le-a spus el reporterilor, relatându-le conversația. „Katie, ai nevoie de asta? Nu cred că ai nevoie de asta.”

Trei persoane familiarizate cu situația au afirmat că Zacharia a fost îndepărtată din funcție. Președintele le-a mai spus reporterilor că ea ar putea continua să lucreze pentru el „într-o anumită formă, dar poate într-una mai plăcută”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a anunțat ulterior că Zacharia va „trece la o nouă funcție care va fi anunțată la o dată ulterioară”.

Vineri seară, Katie Zacharia scria pe rețelele sociale: „A fost o onoare să lucrez pentru Trump”. Zacharia a adăugat că președintele „este un om amabil, minunat, plin de grație, atent, entuziast și harnic.” „Mi-aș dori ca mai mulți americani să-l aprecieze. Nimeni nu va reuși vreodată să facă America măreață așa cum a făcut-o și continuă să o facă el”, a mai spus ea.

Zacharia abia își începuse activitatea luni și nici măcar nu se mutase încă la Washington, notează NYT.

O numire surprinzătoare

Președintele îi oferise postul vinerea trecută. Fiind o comentatoare puțin cunoscută și neplătită la Fox News, pe care mulți din Casa Albă nu o cunoșteau, alegerea ei a fost una surprinzătoare. Deși se bucura de sprijinul consilierei Natalie Harp, alții din clădire au considerat că debutul ei fusese un dezastru.

Când un reporter de la The New York Times a întrebat-o în repetate rânduri, pe peluza sudică, în ce stat a promovat examenul de barou, Zacharia a răspuns de două ori: „Când m-am mutat în China”. Ulterior, ea a declarat că pur și simplu auzise greșit întrebarea, deși președintele i-o repetase în timp ce stătea la câțiva pași distanță.

Joi seara, ea a apărut la Fox News în emisiunea lui Sean Hannity, care i-a pus întrebări dificile și a tratat-o cu scepticism. Nici primirea de vineri dimineață de la Fox and Friends nu a fost prietenoasă.

„Ți-ai fi dorit să-i fi spus președintelui despre examenul de admitere în barou și despre faptul că nu l-ai promovat?”, a întrebat-o prezentatorul Lawrence Jones.

„Păi, Lawrence, acele întrebări nu mi-au fost adresate”, a răspuns Zacharia.

Miercuri, Steven Cheung, postase că „peste tot în Casa Albă, toată lumea a fost profund impresionată de Katie în doar câteva zile de la preluarea funcției.” El a adăugat atunci că „la sfârșitul acestui al doilea mandat, ea va rămâne în istorie ca una dintre cele mai mari personalități din toate timpurile”.

Ea ar putea rămâne în istorie ca având ceea ce pare a fi cel mai scurt mandat din istoria funcției de purtător de cuvânt al Casei Albe: cinci zile și o singură conferință de presă, scrie NYT.