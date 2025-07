Cum a fost folosit AI-ul pentru a afla la ce oră cântă păsările pădurii

Tehnicile de Inteligență Artificială au fost folosite într-o mulțime de domenii și s-au făcut o mulțime de lucruri interesante cu ajutorul lor. Iată că AI-ul a ajuns să fie foarte util și în pădure, pentru a descoperi când sunt cele mai mari șanse să auzi cântecul a zeci de specii de păsări.

O echipă de la Universitatea din Göttingen și de la Institutul German de Cercetare Forestieră din același oraș a analizat cu ajutorul inteligenței artificiale cântecele și sunetele emise de 53 de specii europene de păsări de pădure, pe durata unui întreg sezon de reproducere. Rezultatele au fost publicate în Journal of Ornithology, iar despre studiu a scris phys.org.

Cercetătorii au colectat date din mai mult de 250 de locui din pădurile landului german Saxonia Inferioară și au înregistrat sunetele păsărilor cu mici reportofoane, timp de 30 de secunde, la fiecare 10 minute, 24 de ore din 24, din luna martie până în mai.

S-au folosit de AI pentru a identifica speciile de păsări, pe baza cântecelor și sunetelor emise de acestea.

Analiza de înaltă „rezoluție” a celor 6,4 milioane de sunete înregistrate a arătat că speciile de păsări de pădure au tipare individuale de activitate.

Pe lângă un grup mare de specii active în timpul zilei, cum ar fi mierla, altele erau active la răsărit și la amurg, putând fi auzite de două ori pe zi. Mierlele au putut fi auzite mult mai adesea seara, decât dimineața, un rezultat care nu apăruse în statisticile anterioare.

Studiul a demonstrat că orele recomandate în diverse ghiduri pentru observarea multor specii de păsări nu se suprapun cu perioadele lor de activitate vocală maximă.

Până acum, informațiile detaliate despre tiparele zilnice și sezoniere ale cântatului păsărilor erau disponibile doar pentru câteva specii, deoarece toate observațiile necesare durau extrem de mult timp.

Studiul are titlul: Diel and seasonal vocal activity patterns revealed by passive acoustic monitoring suggest expert recommendations for breeding bird surveys need adjustment

Sursa foto: https://www.dreamstime.com/Dreamstime.com