FOTO Cum a fost la protestul anunțat de judecătoarea din Craiova: „S-a strigat «Moroșanu nu uita, strada e de partea ta»”

Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, a publicat imagini de la protestul pe care îl anunțase pentru sâmbătă în fața Judecătoriei Craiova cu intenția de a transmite „un mesaj că așa nu se mai poate”.

În postare, Marinaș o menționează și pe Raluca Moroșanu, judecătoarea care a mers la conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București și a transmis un mesaj de susținere pentru Laurențiu Beșu, magistratul atacat virulent de CAB după ce a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Așa a fost la protest. Magistrați, avocați, studenți, copii. Am primit ceai. Și s-a strigat «Moroșanu nu uita, strada e de partea ta!»”, a scris judecătoarea într-o postare pe Facebook sâmbătă seară, în care a publicat imagini de la manifestația din fața Judecătoriei Craiova.

Sorina Marinaș anunțase vineri că intenționează să se alăture protestelor față de starea sistemului de justiție din țara noastră, pe fondul valului de nemulțumire declanșat de dezvăluirile din documentarul Recorder.

„Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, judecător penalist, voi face asta, deși îmi tremură mâinile, și știu că poate însemna finalul carierei mele”, a scris judecătoarea vineri seară, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Marinaș este și judecătoarea care a postat pe Facebook lista inițială a celor 178 de procurori și judecători care au semnat mesajul de susținere pentru magistrații care fac dezvăluirile din documentarul „Justiție capturată”.

Lista, care este deschisă de fostă șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, în prezent procuror-șef al Parchetului European, a fost semnată de peste 800 de magistrați până vineri seară.

Sâmbătă seară are loc o nouă manifestație și în Piața Victoriei din Capitală, unde până la ora 19 s-au adunat sute de persoane. Protestatarii au început să scandeze lozinci precum „Demisia, Savonea!” și „Justiție, nu corupție!”. „Voi schimbați complete, ca pe șosete”, au mai strigat aceștia.