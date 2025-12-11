Cine e judecătoarea care a luat cuvântul, în fața celor 13 șefi ai ei și în fața presei, și a dat dreptate colegului său din documentarul Recorder 

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a spus judecătoarea Raluca Moroșanu, care a venit la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București pentru a-l susține pe magistratul Laurențiu Beșu, atacat acum virulent de CAB, după ce a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Dacă va fi contrazis este o minciună”

Raluca Moroșan este judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București și are 26 de ani de magistratură.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a afirmat judecătoarea.

„O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a adăugat ea.

Judecătoarea Raluca Moroșanu este expertă în domeniul penal, autoare a mai multor titluri de specialitate care stau la baza pregătirii studenților la Drept. Formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefier, Raluca Moroșanu a fost membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.

Printre publicațiile la care a contribuit judecătoarea Moroșanu se află: „Codul de procedură penală comentat”, „Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni”, „Codul de procedură penală. Executarea hotărârilor penale”, „Aspecte controversate în materia grațierii”