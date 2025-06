Cum a fost păcălită o patroană de camping din Vama Veche cu metoda „accidentul”

Tot mai mulți români cad victime unor fraude din ce în ce mai sofisticate. Prin seria „Protejează-i pe ai tăi”, vrem să arătăm cum funcționează aceste capcane digitale prin mărturii reale, să explorăm ce greșeli facem fără să ne dăm seama și, mai ales, cum putem evita astfel de situații. Cu ajutorul unor instrumente precum Call Monitor și Help Mama, dezvoltate de Salt Bank, poți fi mereu cu un pas înaintea escrocilor atât pentru tine, cât și pentru cei dragi din jurul tău.

Am început să vin în Vama Veche cu cortul de pe la 16 ani, iar de vreo zece ani încoace trag în același camping. Nu-i nimic fancy, dar are dușuri curate, o curte cu viță de vie și mai ales pe tanti Liana*. Tanti Liana e Vama pentru mine. Pescăriță din Mangalia, cu râs gros și limbă ascuțită, îți face cafeaua la ibric și te ceartă în glumă din diverse motive fictive. A trecut de 70, cred, dar e mai sprintenă decât mine dimineața. Și totuși am avut un șoc s-o văd pentru prima oară plângând din cauza unei escrocherii.

Într-o dimineață, în loc de cafeaua obișnuită, am găsit-o pe tanti Liana cu ochii roșii și părul zburlit. Era ceva nelalocul lui, dar n-am îndrăznit s-o întreb direct. Dar mi-am făcut un ness la plic și am ascultat:

„Da, da, o să rezolv… să-mi zici doar unde… păi pot veni eu până la Constanța… Nu, nu, nu zic că nu dau… dă-mi cinci minute.”

Am mai văzut-o vorbind cu un nepot de la casa lor din camping, să-i arate ceva la telefon, apoi s-a așezat pe bancă ruptă de tristețe și palidă. Am venit la ea să întreb ce s-a întâmplat și dacă o pot ajuta cu ceva.

Primise un telefon de la cineva care zicea că-l cheamă Mihai și că e prieten bun cu Dragoș*, fiul ei. I-a zis că au fost implicați într-un accident pe undeva pe lângă Fetești. I-a zis că Dragoș e internat în spitalul din Constanța, are fractură deschisă la picior și că lucrurile sunt grave. Și i-a zis că i-ar trebui 4500 de lei urgent ca să „rezolve cu doctorul și asistentele”, altfel îl bagă în operație abia peste o săptămână. Tanti Liana a intrat imediat în panică. A întrebat de ce nu o sună băiatul direct. I s-a răspuns că e sedat, că altfel are leșina de durere și că a fost rugat de spital să o contacteze el.

I-am zis să încerce să sune, totuși, pe telefonul lui Dragoș, dar într-adevăr suna ca și cum era telefonul închis. A scos soțul ei mașina din curte și au demarat spre Constanța și am mai văzut-o abia a doua zi, când mi-a povestit deznodământul.

Din fericire pentru ea, Tanti Liana lucra doar cu cash în camping, deci n-avea de transferat din cont decât 1100 de lei. A ajutat-o nepotul să transfere banii în contul indicat de pe telefon și s-a urcat în mașină spre Constanța cu restul banilor cash. Când a ajuns acolo nici urmă de Mihai, nici urmă de Dragoș în spital, dar tot era îngrijorată, pentru că știm toți cum e la urgențe, e greu să găsești pe cineva după nume.

Cât era acolo, a început să sune disperată pe la prieteni de-ai lui Dragoș, inclusiv o fostă iubită. Ea a început să plângă inițial și să spună că vine și ea la spital. A închis, dar a sunat-o înapoi pe Tanti Liana imediat: „Vedeți doamnă că Dragoș tocmai a postat story pe Instagram de la Krapets, e cu cortul în pădure, lângă plajă.” S-a întors în Vamă, tot neliniștită că nu putea da de el sau de escroc.

S-a dovedit că Dragoș era în partea aia mai sălbatică din Krapets, stațiunea bulgărească, unde ai semnal destul de prost pe unele rețele. Dragoș a sunat-o înapoi după vreo două ore, când a ajuns la restaurant, unde avea semnal, și Tanti Liana aproape țopăia de fericire prin camping.

Soțul a dus-o la Poliție să depună plângere după aceea, unde i s-a spus că a avut noroc, că unii își pierd economiile așa, dar tot a mai plâns de supărare pentru cei 1100 de lei pierduți și a trebuit tot campingul s-o consoleze vreo două zile. Amuzant e că ea plângea mai mult de frustrare că a fost păcălită: „20 de ani am ginit toți țeparii care stau trei în cort de doi sau fug dimineața înainte să plătească și acum uite cum m-a batjocorit ăsta!”

Help Mama de la Salt Bank este un serviciu creat special pentru a întoarce grija și protecția primite de la părinți, ajutându-i pe copiii deveniți adulți să își protejeze părinții de tentativele de fraudă financiară. Funcționalitatea le permite utilizatorilor să desemneze o persoană de încredere – un „protector” – care să aprobe transferurile ce depășesc o sumă stabilită împreună și solicitările de vizualizare a datelor cardului. Totodată, serviciul protejează și intimitatea celor dragi: „protectorul” nu are acces la soldul sau istoricul complet al tranzacțiilor persoanei protejate.

*Numele au fost schimbate pentru protejarea identității victimelor

Articol susținut de Salt Bank