Cum a fost sădită ura. Începuturi

Timp de câteva luni am încercat să pătrund în lumea virtuală a compatrioților care se denumesc „patrioți”, „suveraniști” și „români adevărați”. Am intrat pe grupurile de Telegram, am urmărit live-uri pe TikTok, un fel de dezbateri între acești oameni, organizate în fiecare noapte.

Am forțat algoritmii pentru a ajunge și pentru a rămâne în mijlocul lor, i-am ascultat și am încercat să înțeleg. Am descoperit discuții, dar și multă ură, care, pentru a fi menținută vie, este alimentată zilnic prin mesaje care îndeamnă la revoltă sau chiar violență.

Această mișcare menită să aducă marea schimbare în România este foarte bine organizată și a fost creată în timp, avându-și rădăcinile dinainte de 2020. Semnale legate de nașterea unei forțe uriașe așa-zis suveraniste au existat, însă au fost ignorate de societatea civilă, politicieni, autorități, presă. Deși au existat și excepții, ziariști care au urmărit subiectul și l-au oferit oamenilor.

Ideea, descrisă cu ceva vreme înainte

Îmi amintesc discuția purtată cu avertizorii de integritate, cândva în 2019. Spuneau atunci că este în pregătire o mișcare ideologică, cu titlu de revoluție. Aveam ferma convingere că totul va rămâne la nivel teoretic, însă ceea ce mi-a spus atunci s-a adeverit întocmai. Mi-am amintit de aceste lucruri în noiembrie 2024, după ce a câștigat Călin Georgescu prima rundă a alegerilor prezidențiale.

Avertizorii afirmau că mișcarea are sprijin în politică, lumea interlopilor și structuri militare (am văzut gruparea înarmată a lui Horațiu Potra), că va monopoliza teme mari, cu etichete naționaliste stridente, că vor fi propagate discursuri hiper-emoționale menite să inhibe rațiunea maselor de oameni.

Și mai spuneau ceva esențial, că va fi folosită o figură care „nu trebuie neapărat să participe în mod conștient la un război hibrid, fiind suficient să o urci într-o poziție de mare influență, pentru a fi lăsată să distrugă (democrația) în moduri la care tu nici nu te-ai putea gândi”.

Ulterior a apărut proiectul de țară Călin Georgescu. Exact așa, „Proiectul de țară Călin Georgescu”.

„Proiectul de țară Călin Georgescu”

Primul canal de Telegram creat special pentru pregătirea campaniei lui Călin Georgescu a fost înființat pe 13 noiembrie 2021 și se numește „Calin Georgescu – Hrană, apă, energie”. Ulterior, au fost înființate numeroase alte grupuri, adunând, în timp, mii de susținători.

Administratorii grupurilor transmiteau indicații clare legate de modul în care aceștia să promoveze „proiectul de țară Călin Georgescu” pe diferite platforme digitale, având filiale și coordonatori în toate județele.

Fiecare județ avea câte un coordonator. În paralel, au fost create diferite comunități, care au adunat numeroși adepți mai ales în mediul rural, prin asociația „Pământul Strămoșesc„, fondat în octombrie 2021 sub numele lui Călin Georgescu.

Avea menirea de a contribui la „marea renaștere”, prin împărțirea de „semințe strămoșești”, fiind „un organism viu în continuă schimbare și regenerare aduce un aport important la dezvoltarea ideilor suveraniste, patriote, de întrajutorare, de lucru împreună, în clacă”.

Din 2021 până în momentul campaniei pentru prezidențiale au fost organizate numeroase conferințe și întâlniri cu Călin Georgescu, create sute de mesaje și filmulețe de propagandă, propunând „un nou model social, economic și politic, inovator și unificator: suveranism – distributismul”. Mai exact, o doctrină anticapitalistă, bazată pe autoconsum.

Nu repede, ci „Încet, dar sigur!”

Coordonatorii proiectului transmiteau frecvent membrilor că este „imperativ ca termenul de Distributism să fie popularizat”, pentru a ajunge în „mentalul colectiv”. „Când Proiectul de Țară a dl Călin Georgescu va fi adoptat și propus printr-un vehicul politic, oamenii să aibă minimum de cunoștință despre beneficiile distributismului, despre capacitatea acestui concept economic de a îndrepta lucrurile în toate aspectele ce țin de sfera politică, socială, economică și educațională”, mai era mesajul coordonatorilor.

După cum spuneau chiar ei, au acționat pe principiul „Sero Sed Serio – Încet, dar sigur!”.

Totul a fost minuțios pregătit, inclusiv mesajul pe care trebuia să-l transmită Georgescu. „Domnul Călin Georgescu are nevoie de sprijinul majorității partidelor politice existente, de sprijinul serviciilor care trebuie făcute să înțeleagă că trecem printr-o schimbare la nivel global din care s-ar putea să nu ieșim prea confortabil.

Într-o manieră elegantă, domnul Călin Georgescu trebuie să prezinte situația reală care se preconizează la nivel mondial și anume că populația toată va pierde dreptul de proprietate și de producție, iar cetățenii vor fi angrenați în războaie fără voia lor.

Domnul Călin Georgescu trebuie să rămână o carte deschisă pentru orice partid sau cetățeni care doresc să iasă din această postură de slugărnicie neproductivă față de Occident. Iar pentru asta trebuie să existe dialog permanent între echipa de campanie a domnului Georgescu și partidele politice mari, inclusiv serviciile secrete care practic le coordonează”.

După cum afirmau acești coordonatori de proiect, Călin Georgescu nu era prezent personal pe nicio rețea de socializare, chiar dacă mare parte din acțiunea de propagandă a avut loc în online.

„Nu vă concentrați pe TV-urile de știri din România. Vârful pe care îl fac aceste televiziuni este undeva la maxim 8 puncte de share, adică vreo 300 mii de spectatori, iar media unei televiziuni este undeva la 2-3 puncte share, adică până în 100 mii spectatori. Online-ul este baza”, spuneau organizatorii înainte de alegeri.

„Semințele strămoșești” s-au transformat în semințele urii

După anularea alegerilor în decembrie 2024 și, ulterior respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către Curtea Constituțională, au apărut mesajele virulente, pline de ură, nu doar față de politicienii de la putere, ci chiar și față de votanții lor, față de cei care nu agreează mișcarea „suveranistă”.

Inclusiv Călin Georgescu încearcă să-i diabolizeze pe cei care vor „banane, blugi și vacanțe scumpe în străinătate”, din vila în care locuiește, că sunt pseudoelite care „nu ne vor egali”.

Sunt pline rețele de socializare cu amenințări, conținut video și scris extrem de violent. Multe dintre ele sunt raportate și închise conturile. Dar după cum recunoștea, pe TikTok, una dintre susținătoarele lui Georgescu, acum susținătoare George Simion, „mi-au închis contul principal, dar am deschis alte două”.

Au devenit obișnuite mesajele de amenințare, distribuite mai ales pe TikTok, precum „Simion vă curăță de la A la Z, pe voi și copiii voștri, și o să vă confiscăm tot”. Live-urile din fiecare noapte sunt pline de amenințări cu violența față de cei care „nu doresc schimbarea” și nu-l votează pe Simion.

„Trebuie să-i prindem într-un loc retras”

Cele mai grave sunt amenințările explicite cu moartea, precum cele ale grupării neo-nazistă „Unitatea 731”.

Jurnaliștii PressOne Răzvan Filip și Renata Mogîldea, care au publicat o serie de anchete despre gruparea neo-nazistă au fost amenințați, repetat, cu moartea de către membrii grupării, relatează Antena 3 CNN.

„Trebuie să-i prindem într-un loc retras”, scrie într-un mesaj pe Telegram, unde au fost publicate și amenințări la adresa președintelui interimar Ilie Bolojan.

Deloc surprinzător, mulți influenceri și susținători ai grupărilor așa-zis „suveraniste” sunt admiratori declarați ai lui Putin. Unii propun chiar și strategii de comunicare pentru a băga panica în tabăra „globaliștilor”. O astfel de strategie am găsit-o pe canalul de Telegram numit „Trenduri politice”. „Propun acțiunile în stil Medvedev. Am încercat eu și funcționează. Bine, plecând de la premisa că nu suntem Medvedev, trebuie să fim atenți să nu ajungem la poliție, dar ca idee”, scria în aprilie cea care a creat canalul.

Pe scurt, propunea celor peste 1.000 de membri să le transmită „USR-iștilor” că sunt reale informațiile potrivit cărora Simion vrea să aducă dictatură, model economic ca în Coreea de Nord, că România va fi scoasă din UE și NATO.

„Ei spun că o să ne ocupe Rusia militar? Spuneți-le că de-aia ați postat pe Facebook despre Putin în ultimii 3 ani, că v-ați pregătit și că vă pare rău pentru ei, dar nu-i veți putea ajuta, că rușii sunt prieteni doar cu oamenii loiali”. „Vă garantez că după câteva din astea nu va mai abordează/răspunde niciunul!”, mai scria deținătoarea canalului de Telegram.

Pe 18 mai, de data asta în lumea reală, se încearcă mutarea planului la scară națională și în instituțiile statului român.