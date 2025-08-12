Cum a putut o angajată a unei școli să ia 17 credite în numele altora? O asociație de tip CAR, amendată pentru că nu a verificat datele

Autoritatea națională de supraveghere a datelor personale a anunțat marți că a amendat cu 3.000 de euro Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Flexicredit” pentru că a acordat 17 credite, în baza unor documente transmise prin mijloace electronice de către o persoană terță, fără a avea acordul persoanelor vizate în numele cărora au fost încheiate contractele de credit. Asociația a încălcat astfel Regulamentul UE privind protecția datelor personale (GDPR).

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări transmisă chiar de Asociația Casa de Ajutor Reciproc „FLEXICREDIT”, prin care semnala faptul că o angajată a unei școli gimnaziale a obținut acces neautorizat la adresa de e-mail oficială a unității de învățământ și a transmis documente false către Flexicredit în vederea contractării a 17 credite.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că, în perioada 2023-2024, Asociația Casa de Ajutor Reciproc „FLEXICREDIT” a acordat 17 credite în baza unor documente transmise prin mijloace electronice de către o persoană terță, fără a avea acordul persoanelor vizate în numele cărora au fost încheiate contractele de credit”, se arată în comunicatul autorității.

Instituția mai spune că asociația se face vinovată de faptul că nu a verificat în mod corespunzător identitatea solicitanților în cazul cererilor de credit la distanță, raportat la documentele primite din partea acestora.

„În același timp, s-a constatat că Asociația Casa de Ajutor Reciproc „FLEXICREDIT” nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, ceea ce a condus la prelucrarea datele cu caracter personal (ex. nume, prenume, cod numeric personal, adresă domiciliu, seria/nr. act de identitate, data eliberării și emitent act de identitate, data valabilitate act de identitate) a unui număr semnificativ de persoane vizate în contextul acordării a 17 credite pe baza unor documente falsificate”, menționează autoritatea pentru protecția datelor.

Ca atare, raportat la criteriile de individualizare a sancțiunilor prevăzute de art. 83 din RGPD, s-a stabilit sancționarea operatorului Asociația Casa de Ajutor Reciproc „FLEXICREDIT” cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (2) din RGPD.

