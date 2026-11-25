Într-o seară, Veronica Răuță, o clientă ING din Voinești, Argeș, angajată a unei firme de cybersecurity, a deschis aplicația Home’Bank ca „să fac niște plăți”, povestește ea într-o discuție cu HotNews. Nu a mai făcut plățile. Aplicația de mobile banking se actualizase și îi afișa acum un mesaj scurt: dispozitivul nu este considerat sigur.

Din acest punct a pornit un șir de reacții pe care le-am documentat, discutând inclusiv cu ING.

Telefonul folosit de Veronica Răuță era același pe care îl folosea de un an, fără să fi avut vreun incident cu aplicația de home banking. Era un Huawei. Îl cumpărase în aprilie 2025, după ce verificase special că aplicațiile bancare de care avea nevoie zilnic vor funcționa pe el. Funcționau, dar indirect.

Cum se generează Android pe un telefon Huawei

Ca majoritatea modelelor Huawei de după sancțiunile americane din 2019, telefonul nu are serviciile Google instalate din fabrică. Home’Bank rula printr-un mediu de compatibilitate numit GBox, care simulează un Android cu servicii Google.

Telefonul nu era rootat și nu avea un sistem de operare modificat. Era însă o soluție ocolitoare, și tocmai această rută a închis-o actualizarea de siguranță a băncii, efectuată în martie 2026.

Înlocuitorul a fost laptopul

Pe 17 aprilie 2026, conform corespondenței consultate de HotNews, ING i-a explicat lui Răuță că aplicația este disponibilă oficial doar pe Android cu servicii Google native.

Asta înseamnă că soluțiile de virtualizare „nu sunt suportate” și că din martie fuseseră introduse „controale suplimentare” pentru astfel de medii.

Faptul că aplicația funcționase până atunci, a mai scris banca, „nu garantează compatibilitatea pe termen lung”.

Ca alternativă, banca i-a recomandat Home’Bank din browser. Pe telefon, browserul o trimitea automat înapoi spre aplicația blocată, ceea ce ING a numit, în scris, „o măsură standard”.

Lui Răuță i-a rămas, ca variantă, laptopul. Asta însemna, explică ea, acces la bancă doar acasă: fără plăți din concediu, fără tranzacții aprobate pe drum, cu un singur punct de acces acolo unde înainte avusese oricâte.

Apel la Banca Națională

În mai, clienta a sesizat Banca Națională. Întrebarea ei era precisă: este proporțională, în sensul cadrului european PSD2 și al Regulamentului delegat (UE) 2018/389, o măsură care blochează complet accesul mobil fără să ofere o alternativă care chiar funcționează?

BNR a răspuns în patru zile. Banca centrală a explicat că alegerea soluțiilor tehnice, „inclusiv sistemele de operare pe care pot funcționa aplicațiile de plată”, aparține fiecărui prestator, iar BNR „nu poate interveni în stabilirea acestor opțiuni tehnice individuale”. Pentru eventuale încălcări contractuale, BNR a trimis-o pe Veronica Răuță la ANPC.

Cum a dispărut și posibilitatea laptopului

În noiembrie 2026, ING a renunțat la codul de utilizator și la parola folosite din 2013. Autentificarea pe web se face acum scanând, cu aplicația de pe un telefon compatibil, un cod QR afișat pe ecranul calculatorului.

Pentru aproape toți clienții, schimbarea e de nesesizat. Pentru Veronica Răuță, a însemnat că laptopul, ultima cale rămasă deschisă, depindea acum de aplicația la care nu mai avea acces.

Pe 20 noiembrie, banca i-a scris că, dacă nu are un telefon compatibil, se poate adresa „oricărui ING Office”. Banca a precizat că schimbarea e prevăzută în Condițiile Generale și că clienții fuseseră notificați cu preavizul legal de două luni. Cel mai apropiat ING Office se află, pentru ea, la peste o sută de kilometri dus-întors. Varianta implicită, pe care banca i-o sugerase deja de mai multe ori, era să-și cumpere alt telefon.

Ce spune banca

Întrebată de HotNews, ING a pornit de la fraude: a explicat multitudinea de riscuri care vin de site-uri false aproape imposibil de deosebit de cele reale, de la mesaje și apeluri tot mai credibile.

O întreagă inginerie socială a fost pusă în joc pentru escrocherii, iar asta este o realitate comună, pe care o resimte fiecare dintre români.

Noua metodă de verificare, explică ING, „leagă accesul de telefonul clientului și de identitatea lui”.

Clienții au fost anunțați din septembrie, iar „peste 99%” folosesc Home’Bank fără dificultăți. ING recunoaște și reversul: pentru clienții cu dispozitive pentru care aplicația nu e construită, situația „este o limitare reală”.

Banii lor, spune banca, rămân „în siguranță și la îndemână”: prin card, prin rețeaua Self’Bank, prin sucursale și prin linia telefonică *2464, care oferă informații despre sold și ajutor la transferuri între conturile proprii.

Sigur că telefonul *2464 nu este o bancă digitală, adaugă Răuță: nu acoperă plățile către alții, plățile online sau aprobarea tranzacțiilor.

15.000 de dosare de fraude, susține poliția

În iulie 2026, Poliția a comunicat public că a înregistrat aproximativ 15.000 de dosare penale în primul semestru al anului, legate de fraudele bancare. Acestea sunt incluse într-un număr total de 72.000 de dosare, majoritatea mai vechi, care sunt în lucru.

Dar numărul de tentative sau chiar de fraude este mai mare, pentru că doar o parte se raportează și, din ele, numai unele ajung dosare penale.

Un studiu realizat realizat de EXACT Business Solutions pentru ING Bank România și Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă în 2026, citat de revista Biz, arată că „peste 60% dintre românii bancarizați, cu vârsta de peste 50 de ani, s-au confruntat cel puțin o dată cu o fraudă online”.

Caz identic în Polonia

Banca poloneză mBank a anunțat oficial că de la 1 octombrie 2025 aplicația mBanku nu mai este disponibilă pe dispozitivele cu Huawei Mobile Services. Nu este vorba, ca la noi, de toate telefoanele Huawei, ci despre modelele fără serviciile Google. Acestea sunt lansate după sancțiunile americane din 2019, care rulează doar Huawei Mobile Services (HMS) și instalează aplicații din AppGallery.

mBank este a cincea bancă din Polonia, ca talie, și una dintre cele mai inovative în zona online. Banca avea statistici care susțineau că 25% dintre clienții ei foloseau dispozitive Huawei, fără a detalia care dintre ele, cu sau fără Google nativ.

Banca poloneză și-a îndemnat clienții să-și schimbe telefonul. Utilizatorii care doreau să folosească în continuare aplicația trebuie să-și înlocuiască telefonul cu unul care îndeplinește cerințele de sistem, a comunicat mBank.

Revenind la România, Veronica Răuță este clientă ING, dar ieri a spus că se va muta la altă bancă.