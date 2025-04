Crin Antonescu a spus că este „provocat” de HotNews când a fost întrebat de ce s-a referit la vârsta și aspectul unei jurnaliste în prima dezbatere

Crin Antonescu a fost întrebat, la dezbaterea prezidențială organizată de TVR marți seara, de reporterul HotNews David Leonard Bularca dacă mai are ceva de adăugat după episodul din prima dezbatere electorală.

„Domnule Crin Antonescu, aseară, în dezbaterea de la Digi 24, când o jurnalistă v-a pus o întrebare, ați spus, cităm: „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”. Domnule Antonescu, sunteți tată, aveți o fată de 24 de ani, Irina și ați invocat-o și astăzi într-un clip electoral. Ați vorbit după emisiunea de aseară cu ea? V-a spus ceva fata dvs despre cum a văzut ea acest moment? Dumneavoastră doriți să mai spuneți ceva despre acest moment?”, l-a întrebat pe Antonescu jurnalistul HotNews, David Leonard Bularca, prezent în studioul TVR.

„Stimate domn, cu toată considerația pentru dreptul dvs de a pune întrebări și cu toată deschiderea mea, permiteți să am sentimentul că este o ușoară provocare. Da, am discutat cu fiica mea aseară după emisiune. Am discutat după emisiune cu doamna Anca Suciu, un jurnalist cu care am o relație absolut civilizată. Nu văd ce era de discutat în legătură cu acel lucru pe care eu l-am spus, a fost un schimb de cuvinte, un dialog pe care în fața tuturor l-am avut.

Ce doriți dvs să spuneți? Eu consider că nu am avut niciun fel de nuanță nepotrivită, deplasată în dialogul perfect civilizat cu doamna Suciu. Doamna Lasconi a avut un pasaj strict electoral ce nu avea legătură între dialogul meu cu doamna Suciu”, a răspuns Antonescu.

Față de acest răspuns, Elena Lasconi a reacționat printr-un drept la replică:

„Aș vrea să le rog pe toate femeile din sala asta, și fiica dumneavoastră, și toate femeile care se uită acum la noi, să vă gândit la următorul lucru. Atât de des am auzit finețuri, nuanțe din astea. Atât de des am fost claxonate în trafic doar pentru că avem părul blond, de atâtea ori am auzit că trebuie să mergem la cratiță, că locul nostru nu este la putere, încât am început să credem asta. Astea sunt naunțe și au devenit normalitate”, a spus Lasconi.

Crin Antonescu a reacționat:

„Cu tot respectul, am venit aici cred toți convinși că trebuie să vorbim despre probleme mari ale României. Nu doresc să ne împotmolim într-un asemenea… Eu sunt un om care întodeauna am respectat femeia, familia, mamele, fiicele, pe toată lumea. Nu am avut nici cea mai mică nuanță de lipsă de respect față de doamna Suciu. Nimeni nu poate să producă nimic legat de cratițe din ceea ce am spus eu aseară. O știu toate femeile care au relaționat cu mine, începând cu soția mea, cu fiica mea. Admir femeia, admir profesionistele, nu admit provocările, nu admit mahalaua indiferent de sex”, a spus Antonescu.

Crin Antonescu, derapaj la adresa unei jurnaliste care i-a pus o întrebare la prima dezbatere electorală

Luni seara, la dezbaterea organizată de Digi 24, jurnalista Anca Suciu l-a întrebat pe Crin Antonescu dacă are în plan un guvern cu Ilie Bolojan sau cu Lia Olguța Vasilescu drept premier.

În momentul în care jurnalista Anca Suciu a vrut să-l întrerupă pentru a-l întreba „despre viitorul președinte al PNL”, Crin Antonescu i-a spus următoarele: „Imediat închei, la răbdarea mea, puneți și dv puțin, sigur că vă e greu, pentru că sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”

Jurnalistul Cătălin Tolontan a scris despre „glumițele groaznice ale lui Antonescu”.

„(…) vor oamenii, în România anului 2025, un președinte care să bată apropouri în legătură cu aspectul fizic al unei jurnaliste? Ca și cum aspectul conta, nu întrebarea: „Imediat închei, la răbdarea mea, puneți și dvs. puțin, sigur că vă e greu pentru că sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”, a spus Antonescu.

A fost un moment oribil. S-a lăsat o liniște de gheață în sală și în fața televizoarelor. Parcă se reîntorseseră glumițele din România altor ani. Și nici măcar”, scrie Cătălin Tolontan într-un text de opinie publicat de HotNews marți, după dezbaterea ce a avut loc luni seara la Digi 24.