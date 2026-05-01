Cum a reușit Germania să scadă prețurile la carburanți

Prețurile la carburanți afișate de o benzinărie din Germania pe 22 martie 2026, FOTO: Thomas Warnack / AFP / Profimedia

Prețurile la stațiile de alimentare cu combustibili au scăzut vineri în diverse zone din Germania, odată cu intrarea în vigoare a reducerii impozitării, transmite agenția DPA, citată de Agerpres.

Parlamentul de la Berlin a adoptat luna trecută reducerea impozitării, ca parte a măsurilor menite să atenueze povara asupra consumatorilor de pe urma majorării prețurilor energiei, în urma războiului din Iran.

Unii economiști au criticat acest tip de măsuri, spunând că guvernele ar trebui mai bine să acorde ajutoare direcționate către gospodăriile vulnerabile.

Taxarea carburanților (benzină și motorină) va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai și iunie. Acest sprijin pentru gospodării și companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Datele Automobil Clubul German (ADAC) arată că în multe locuri prețurile în benzinării au scăzut sub doi euro pe litru vineri dimineața, în special în cazul benzinei E10 și în unele cazuri la motorină.

Cât costă benzina și motorina la pompele din Germania

În Munchen, E10 costă sub doi euro pe litru la majoritatea benzinăriilor, la unele fiind chiar sub 1,90 euro pe litru. La motorină, pragul de doi euro pe litru nu este atins în mai mult de jumătate din cazuri.

În Berlin, E10 este sub doi euro pe litru la majoritatea benzinăriilor, dar mai rar la motorină, în timp ce în Hamburg E10 costă mai puțin de doi euro pe litru la mai mult de jumătate din benzinării, la unele fiind chiar sub 1,90 euro pe litru. În schimb, motorina depășește, în general, doi euro pe litru.

Măsură a Germaniei pentru a reduce impactul creșterii prețurilor

Luna aceasta, parlamentul Germaniei a aprobat și un bonus de sprijin pentru angajați, de până la 1.000 euro (1.169,30 dolari), ca parte a pachetului menit să diminueze impactul prețurilor ridicate la gaze, efect al războiului din Iran.

Conform planului, până în 30 iunie 2027, companiile pot plăti angajaților un bonus unic. Plățile sunt deductibile fiscal pentru angajatori și neimpozabile pentru angajați.

Bonusul se acordă în mod voluntar, sporind incertitudinile privind numărul firmelor care vor aplica această măsură, ținând cont de contextul economic dificil.

Coaliția aflată la guvernare în Germania estimează că veniturile fiscale pierdute în urma implementării măsurii se vor situa la cel puțin 2,8 miliarde de euro. Pentru a ajuta la finanțarea măsurii, acciza la tutun va crește anul acesta.

Bonusul face parte dintr-un amplu pachet de măsuri de sprijin, după o creștere majoră a prețurilor la gaze în Germania. Grupurile de afaceri au criticat Guvernul că a trecut la angajatori povara sprijinirii gospodăriilor.

În timpul crizei energetice care a urmat după invadarea Ucrainei de către Rusia, Germania a introdus un bonus neimpozabil similar, de până la 3.000 euro.