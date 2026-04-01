Germania a interzis benzinăriilor să crească prețurile la carburanți mai mult de o dată pe zi

Guvernul federal al Germaniei a introdus miercuri reglementări care permit o singură creștere de preț pe zi, la ora 12:00. Autoritățile au precizat că prețurile se modificau chiar și de până la 22 de ori pe zi, pe fondul creșterii abrupte a costurilor la carburanți din cauza războiului din Orientul Mijlociu, relatează CNBC.

Explicând măsura adoptată de parlament pe 26 martie, dar care a intrat în vigoare abia astăzi, guvernul german a declarat că aceasta are scopul de a elimina „efectul de rachetă și pană”. Guvernul condus de conservatorul Friedrich Merz a folosit termenul pentru a denunța situațiile în care „prețurile combustibililor au crescut adesea foarte rapid în trecut atunci când prețurile țițeiului urcau, dar scădeau lent atunci când prețurile coborau”.

Noile reglementări permit în schimb benzinăriilor să efectueze reduceri ale prețurilor de la pompă în orice moment. Pachetul de măsuri prevede de asemenea amenzi de până la 100.000 de euro pentru agenții economici care nu respectă interdicția privind creșterile de preț.

Germania a introdus de asemenea modificări legislative pentru a facilita sancționarea companiilor puternice care recurg la „majorări abuzive ale prețurilor la combustibili”.

Prețurile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril după ce Strâmtoarea Ormuz – prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial – a fost practic închisă de Iran, declanșând o perturbare majoră a aprovizionării.

Numeroase țări din Europa, dar și alte regiuni din restul lumii, au adoptat măsuri pentru a încerca să țină prețurile carburanților sub control, de la scăderea accizelor la recomandări privind reducerea consumului.