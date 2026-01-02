Cum a reușit o țară europeană să ajungă la 96% electrice în vânzările de mașini noi din 2025: „Mulți străini nu înțeleg, dar e vorba și de băț, nu numai de morcov”

Aproape toate mașinile noi înmatriculate în Norvegia anul trecut au fost complet electrice, potrivit datelor oficiale publicate vineri, în timp ce această țara nordică își consolidează poziția de lider mondial în eliminarea graduală a vehiculelor pe benzină și motorină, transmite Reuters.

Stimulate de facilități fiscale, 95,9% din toate mașinile noi înmatriculate în 2025 erau vehicule electrice, iar în decembrie acest procentaj a ajuns la aproape 98%.

Cota electricelor a fost de 88,9% în 2024, potrivit datelor Federației Norvegiene a Drumurilor.

Trecerea rapidă a Norvegiei, țară producătoare de petrol, la vehicule alimentate cu baterii contrastează puternic cu restul Europei, unde cererea slabă pentru vehicule electrice a determinat UE să renunțe luna trecută la interdicția planificată pentru 2035 privind mașinile cu motor cu ardere internă.

Goană pentru cumpărarea de electrice înainte de o tva de 5.000 de dolari

Tesla a fost marca de mașini cea mai vândută din Norvegia pentru al cincilea an consecutiv, cu o cotă de piață de 19,1%, urmată de Volkswagen cu 13,3% din înmatriculări și Volvo cu 7,8%.

Tesla a vândut 27.621 de mașini în Norvegia în 2025, în special modelul Y, mai mult decât a vândut orice alt producător auto în această țară într-un singur an, depășind reacția negativă a consumatorilor care a afectat marca în mare parte a Europei din cauza sprijinului acordat de CEO-ul Elon Musk partidelor de extremă dreapta și susținerea sa pentru președintele american Donald Trump.

Norvegia, care a început să impoziteze vehiculele electrice în 2023, a anunțat în octombrie că va adăuga până la 5.000 de dolari la taxa pe valoarea adăugată per vehicul începând cu 1 ianuarie, provocând o goană în rândul cumpărătorilor și al firmelor auto pentru a se încadra termenul limită de la sfârșitul anului 2025.

„Ceea ce am făcut foarte repede a fost să redirecționăm o serie de mașini care nu erau destinate inițial Norvegiei, pentru a le aduce aici mai rapid ”, a declarat pentru Reuters directorul general al Ford Norvegia, Per Gunnar Berg.

Trecerea Norvegiei la electrice, impulsionată și cu morcovul și cu bățul

În timp ce unele stimulente pentru vehiculele electrice au fost retrase, guvernul a adăugat în mod constant taxe la mașinile pe benzină și motorină pentru a le face mai scumpe, a explicat Christina Bu, șefa asociației norvegiene pentru vehicule electrice.

„Acest lucru este adesea înțeles greșit în afara Norvegiei – toți cred că este vorba despre scutiri fiscale și stimulente, dar este vorba și despre băț”, a spus Bu.

„Mașinile cu motor cu ardere internă sunt, într-un fel, scoase din afaceri prin impozite”, a adăugat ea

Puținele mașini cu combustibil fosil înregistrate în 2025 au fost în mare parte vehicule specializate, cum ar fi mașini accesibile pentru scaune cu rotile sau cele utilizate de poliție și alte servicii de urgență, alături de câteva modele hibride și mașini sport.

Vehiculele electrice care costă mai puțin de 300.000 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 30.000 de dolari, rămân scutite de TVA în 2026, ceea ce ar putea stimula vânzările de mașini mici, au declarat directorii executivi.

„Cred că modificările fiscale vor accelera revenirea mașinilor compacte… care dominau atât Norvegia, cât și Europa”, a spus Berg de la Ford.

Ulf Tore Hekneby, directorul Harald A Moller, care importă vehicule Volkswagen, Audi, Skoda și CUPRA, a declarat că se așteaptă ca mai multe modele cu motor cu ardere internă să fie lansate ca electrice.

„Vor fi multe lansări noi din partea mărcilor noastre pentru mașini compacte, așa că vom avea o nouă gamă pe care nu am mai avut-o de mulți ani”, a spus Hekneby.

Foto: Gvictoria | Dreamstime.com