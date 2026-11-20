Dacă tot s-a deschis subiectul, cu scandalul sării Maldon, ar trebui să vedem și cât de mare este industria mâncării contrafăcute. Mai multe detalii despre acest subiect poți afla din newsletter-ul HotNews Food de mâine, 21 noiembrie. Dar și de ce îți cer influencerii să scrii rețeta în comentarii. Pentru a primi HotNews Food pe mail, trebuie să te abonezi.

Abonează-te HotNews Food Vezi ce am publicat în ultima săptămână pe HotNews Food, ce lucruri interesante am mai citit și ce rețete am testat. Abonează-te la Newsletter HotNews Food Vezi ce am publicat în ultima săptămână pe HotNews Food, ce lucruri interesante am mai citit și ce rețete am testat. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „HotNews Food”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

O anchetă jurnalistică a descoperit că una dintre cele mai importante mărci de sare marină din Marea Britanie, Maldon, care se prezenta ca produs identitar, se face prin saturarea apei de mare cu sare importată din Germania. O acuzație care nu a fost negată de companie și care a surprins consumatorii.

În ediția de mâine a newsletterului HotNews Food, pe lângă mai multe detalii despre acest caz, mai poți afla și ce rețete am testat și am aprobat, și ce ai putea să mănânci săptămâna viitoare, căci avem un nou meal plan, la 26 lei/zi/persoană.

În plus, vei mai găsi un inventar al evenimentelor gastronomice din weekend și de săptămâna viitoare. Pentru că începe sezonul sărbătorilor de iarnă, se înmulțesc și ocaziile să ieșim în oraș, fie cu pretext culinar, fie cu pretext caritabil, fie cu ambele.

Ca să poți lua decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci.