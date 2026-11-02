Cum ajung copiii, prin TikTok și Roblox, în comunități în care criminalii sunt idoli. Ce este True Crime Community

Atacul din școala de la Bistrița, comis de un elev de 13 ani care publicase mesaje violente pe TikTok, a readus în discuție influența mediului online asupra adolescenților. Pe internet există comunități în care autorii unor atacuri sunt admirați și transformați în modele. Cum ajung copiii să descopere asemenea grupuri, uneori pornind de la un simplu videoclip pe TikTok sau de la o scenă din Roblox, și ce pot face părinții pentru a-i proteja? Am stat de vorbă despre asta cu Matei Vrabie, Program Manager la Funky Citizens, organizație implicată în educație civică, educație media și combaterea dezinformării. El explică felul în care asemenea materiale circulă pe internet, cum pot ajunge adolescenții în aceste comunități și ce pot face părinții pentru a-i proteja.

True Crime Community (TCC) este o comunitate online în care interesul pentru crime reale poate merge, în anumite grupuri, până la admirația pentru autorii unor atacuri violente. Unii dintre aceștia ajung să fie transformați în modele, iar violența devine o modalitate de a câștiga popularitate și recunoaștere. Fenomenul a fost documentat în mai multe cercetări internaționale, inclusiv într-o analiză publicată în februarie 2026 de Centrul pentru Combaterea Terorismului de la West Point.

Ce este True Crime Community (TCC) și prin ce se deosebește de videoclipurile sau documentarele obișnuite despre crime reale?

Matei Vrabie: Cred că primul lucru pe care trebuie să îl înțeleagă părinții este că interesul pentru crime reale nu înseamnă automat admirație pentru criminali. Atunci când urmărim un documentar despre o crimă, de regulă, ne interesează să aflăm ce s-a întâmplat, cum au lucrat anchetatorii, cine sunt victimele și ce a determinat producerea unei tragedii. True Crime Community, sau TCC, este o comunitate online foarte largă, care cuprinde de la persoane interesate de documentarea crimelor până la grupuri care dezvoltă o adevărată fascinație pentru autorii unor atacuri violente. În unele dintre aceste grupuri, criminalii sunt transformați în personaje admirate, imitate sau chiar romantizate.

De exemplu, pe TikTok putem întâlni videoclipuri în care fotografiile autorului unui atac armat sunt montate pe muzică populară, cu efecte vizuale și mesaje care îl prezintă drept o persoană neînțeleasă, interesantă sau chiar atrăgătoare. În loc să discutăm despre victime, ajungem să discutăm despre cât de interesant este atacatorul.

Cercetarea publicată în februarie 2026 de Centrul pentru Combaterea Terorismului de la West Point, intitulată True Crime Community: Understanding the Depths of Digital Fandom and Performative Violence, descrie mai multe niveluri ale acestui fenomen. La un capăt se află consumatorii obișnuiți de documentare și investigații, iar la celălalt, grupuri mult mai restrânse care încurajează violența și, în cazuri extreme, comiterea unor atacuri. Problema apare atunci când un criminal devine un model de urmat, iar violența este transformată într-o modalitate de a câștiga popularitate sau recunoaștere în cadrul unei comunități.

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