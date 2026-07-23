Cum arată acum cel mai mare depozit Wildberries, „emagul” rusesc, după ce a fost lovit de dronele ucrainene

Dronele ucrainene care au lovit în ultimele zile cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, considerat un fel de Emag al Rusiei, au dat o lovitură grea întreprinderilor mici şi mijlocii din toată țara.

Ucraina a atacat patru depozite Wildberries în ultima săptămână. În primul atac al Ucrainei asupra Wildberries, desfășurat în 18 iulie, au fost lovite două depozite: cel mai mare depozit, cel de la Elektrostal, la est de Moscova, și altul la Kotovsk, în regiunea Tambov, situat la aproximativ 400 km de granița cu Ucraina.

Alte atacuri au avut loc în noaptea de marți spre miercuri, asupra centrelor logistice Wildberries din Krasnodar și Nevinnomissk, în regiunea Stavropol.

Imagini cu urmările atacului din weekend asupra depozitului Wildberries din Elektrostal au fost publicate pe rețelele de socializare, fiind preluate de Euromaidan Press pe X.

„Iată ce a rămas dintr-un depozit Wildberries din Elektrostal, lângă Moscova, în urma unui atac cu drone ucraineane din 18 iulie. Cel mai mare retailer online din Rusia a devenit din nou o țintă”, a scris Euromaidan Press, în descrierea care însoțește imaginile.

This is what's left of a Wildberries warehouse in Elektrostal, outside Moscow, after a Ukrainian drone strike on 18 July



Russia's biggest online retailer became a target again

🎥 Exilenova+ pic.twitter.com/pi6ihEdSVw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 23, 2026

În urma atacurilor, șapte angajați aflați în tura de noapte au murit la Kotovsk, iar altă persoană a murit la Elektrostal.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat motivele atacului. Zelenski a declarat că aceste centre erau folosite „pentru a furniza componente supuse sancțiunilor, destinate producției de drone și echipamentelor de navigație”.

Lovitură pentru vânzătorii și cumpărătorii din toată Rusia

Atacurile ucrainene au dat o lovitură serioasă întreprinderilor mici şi mijlocii din Rusia, provocând furia a sute de vânzători ale căror mijloace de trai depind de pieţele online.

Activitatea companiilor fusese deja perturbată înainte de atacurile asupra depozitelor, însă acum unele dintre ele și-au pierdut o mare parte din stocuri peste noapte.

Se estimează că Wildberries și rivalul său, Ozon, sunt utilizate de 85-90% din populația activă a Rusiei. În multe zone izolate, unde nu există magazine accesibile, rușii depind de aceste platforme pentru o mare parte din cumpărături, de la articole de îmbrăcăminte până la electrocasnice.