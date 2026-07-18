Zelenski a spus cele două motive pentru care Ucraina a lovit depozitele rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că forțele țării sale au atacat și lovit peste noapte două centre logistice majore ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia.

Potrivit liderului de la Kiev, aceste lovituri au venit atât ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene, cât și pentru că erau folosite pentru livrarea de componente pentru efortul de răzbboi al Moscovei.

„În special, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre civile, precum și asupra orașelor și comunităților noastre, au fost lovite două instalații logistice majore – în regiunile Moscovei și Tambov, la peste 500 și, respectiv, aproape 700 de kilometri de linia frontului”, a scris Zelenski pe X după ce au apărut informații privind loviturile asupra depozitelor Wildberries, „emagul” rusesc.

„Agresorul le-a folosit pentru a furniza componente supuse sancțiunilor, destinate producției de drone și echipamentelor de navigație”, a adăugat el.

Imagini postate pe canalele de știri de pe Telegram au arătat incendii de amploare la centrele logistice Wildberries.

Ukrainian long-range attack drones have struck a logistics center near Moscow belonging to Wildberries — an online retailer and e-commerce marketplace similar to Amazon.



A senior Ukrainian official tells me this attack was retaliation for the Russian strikes on the facilities of… pic.twitter.com/DZi1WTrsxV — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 18, 2026

„În plus, atacurile ucrainene cu rachete de rază medie au vizat ținte din apele Mării Azov și ale Mării Negre“, a spus Zelenski, referire la Operațiunea „MoLoChKa”, despre care șeful dronelor ucrainene a spus sâmbătă că a forțat Rusia să retragă de pe front unități Rubikon pentru a-și proteja navele.