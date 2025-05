Cum arată plângerea penală depusă de Nicușor Dan împotriva Elenei Lasconi, pentru trei infracțiuni

Nicușor Dan arată, în plângerea penală depusă vineri la DIICOT împotriva Elenei Laconi, că prin distribuirea fotografiilor cu el, cu Victor Ponta și cu Florian Coldea, „neconforme cu realitatea, printr-o procedură de modificare digitală”, „au apărut o serie de consecințe care au dus la afectarea opiniei electoratului” în privința candidaturii sale.

Nicușor Dan o acuză pe Elena Lasconi de 3 infracțiuni: fals informatic, înșelăciune și alterare de conținut informatic.

În plângerea depusă la DIICOT, Nicușor Dan arată că imaginile distribuite de Lasconi sunt false, modificate digital, fără a exista vreo întâlnire reală între el și celelalte două persoane care apar în fotografii – Victor Ponta și Florian Coldea.

„Aceste materiale vizuale nu corespund unei realități faptice, fiind cel mai probabil rezultatul unor operațiuni de prelucrare digitală (inclusiv prin tehnici de tip deepfake), având ca scop afectarea într-un mod grav şi iremediabil a imaginii subsemnatului, în contextul alegerilor prezidențiale în curs de desfăşurare. Consider că această campanie a fost realizată în scopul denigrării subsemnatului și cu intenția directă de a manipula electoratul şi de a-mi scădea popularitatea, având în vedere nivelul scăzut de încredere a cetățenilor in domnul Mihail Florian Coldea. Este de notorietate faptul că orice asociere cu cele două persoane publice are un potențial negativ asupra oricărui candidat la aceste alegeri prezidențiale.

(…) sugerează o intenție clară de a manipula alegătorii, printr-un mecanism de inducere în eroare, de prezentare ca adevărată a unei fapte vădit mincionase, în scopul de a obține anumite avantaje posibil de natură patrimonială, injuste, consecința directă fiind scăderea poziției subsemnatului în clasamentul electoral, putând duce până la pierderea alegerilor prezidențiale. În cazul de față, inducerea în eroare nu se realizează asupra unei singure persoane, ci asupra opiniei publice în ansamblu, cu precădere asupra electoratului, căruia i se transmite, în mod voit şi sistematic, un mesaj fals, cu aparență de autenticitate. Scopul acestei acțiuni nu este altul decât de a produce un prejudiciu de imagine candidaturii subsemnatului, prin compromiterea credibilității mele şi alterarea în mod deliberat a opțiunilor de vot ale alegătorilor”, spune Nicușor Dan în plângerea penală.

El mai argumentează că prin distribuirea acestor fotografii „au apărut o serie de consecințe care au dus la afectarea opiniei electoratului” față de candidatura sa.