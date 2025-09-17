Cum arată puterea militară în Europa: țările NATO comparate cu Rusia 

Chiar și fără SUA sau Canada, dotările armatelor țărilor NATO europene (30 de state din totalul NATO de 32) depășesc Rusia la oricare dintre cele trei mari capitole: tancuri, vase și submarine, avioane. Ce țări au cele mai bine dotate armate și cum stă România.

Incursiunile dronelor rusești, din ultimele zile, în Polonia și România, a readus o temere cu adânci rădăcini în țara noastră. 43% dintre români cred și se tem că Rusia ar putea ataca țara noastră, față de 10% care nu consideră acest lucru posibil, conform unui sondaj Avangarde care reflectă opinia din perioada 8-14 septembrie 2025.

În același timp, NATO e prima instituție internațională în care românii au încredere, cu 74% dintre respondenți favorabili Alianței.

Europa este ținta predilectă a amenințărilor Rusiei, iar pe 15 septembrie Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a spus că „NATO se află în război cu Rusia. Acest lucru este evident și nu necesită dovezi suplimentare”.

Dar ce înseamnă NATO dacă ne raportăm exclusiv la Europa, țările din prima linie a unei eventuale agresiuni rusești?

Un infografic despre puterea militară la nivelul Europei rezumă, cu un grad evident de simplificare, răspunsul la întrebare. Datele sunt preluate din Global Firepower, o bază de date neguvernamentală, cu o solidă reputație. Metoda de colectare a bazei de date nu este comunicată public, dar informațiile Global Firepower sunt utilizate de surse prestigioase.

Tancuri: 20% în plus pentru Europa

La tancuri de luptă, domeniul cel mai echilibrat din sfera dotării militare dintre cele două blocuri, Rusia are 5.750 de tancuri, în timp ce țările europene NATO au 6.781. De precizat că nu toate tancurile luate în calcul sunt și complet operaționale, iar analiza ia în calcul doar numărul total, nu face diferența între echipamente noi, moderne sau tehnică veche.

România participă la lista comună a NATO cu aproximativ 300 de tancuri.

Graficul include tancurile, nu și blindatele, la nicio țară. În cazul României, de pildă, există încă aproximativ 800 de blindate de luptă, în afară de cele 300 de tancuri.

Avioanele: 60% mai multe pentru Europa

Al doilea capitol al dotării, cel al aeronavelor, înclină semnificativ balanța în favoarea Europei.

La avioane, diferența nu mai este de 20% pentru Europa, ci de 60% în plus. Europa are 6.900 de avioane militare, iar Rusia doar 4.300.

De 5 ori mai multe nave și submarine militare are Europa față de Rusia

La nave și submarine, diferența de dotare militară se adâncește în favoarea Europei, care are de 5 ori mai multe forțe militare în oceane și mări față de Rusia. Rusia deține 419 nave, iar țările europene ale NATO au 2.176.

Sigur, unele dintre submarinele Rusiei au focoase nucleare, ceea ce vasele Suediei și Finlandei (care împreună fac, surprinzător, mai mult decât Rusia) nu au. Dar există focoase nucleare în marina Franței și a Marii Britaniei.

În acest calcul nu au fost integrate țările NATO din afara Europei.

Chiar și neluând în calcul SUA, armata Canadei de pildă are următoarea dotare: 74 tancuri, 351 avioane, 73 nave de luptă și submarine.

SUA și Canada au împreună: 4.714 tancuri de luptă, 13.394 aeronave militare și 513 nave de luptă și submarine.