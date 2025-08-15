Cum așteaptă locuitorii din Alaska întâlnirea Putin – Trump. „Ar trebui să fie la închisoare și vine nestingherit aici”

În pragul întâlnirii dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, manifestanți pro-ucraineni au ieşit vineri în stradă în Anchorage. Părerile locuitorilor din cel mai mare oraș din Alaska sunt însă împărțite: în timp ce unii salută inițiativa lui Trump, alții condamnă că Volodimir Zelenski e doar spectator la summitul în care se discută soarta Ucrainei.

„Putin ar trebui să fie la închisoare și el vine în Alaska așa, nestingherit”, a spus Hanna Correa, 40 de ani, una dintre localnicile din Alaska care ia parte la protestul pro-Ucraina, pentru BBC.

Femeia face referire la mandatul de arestare emis pe numele lui Putin de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război, însă SUA nu recunosc Curtea, prin urmare, Putin nu poate fi arestat.

Correa a părăsit Ucraina în 2019 pentru partenerul de viață, iar șase ani mai târziu, viitorul țării sale ar putea fi decis în orașul ei adoptiv.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin urmează să aterizeze astăzi la baza militară Elmendorf-Richardson, la 30 de minute de mers cu mașina de Anchorage. Liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este invitat, lucru pe care Correa îl consideră „destul de trist”.

Printre cei care protestează împotriva sosirii lor se numără Christopher Kelliher, un veteran militar în vârstă de 53 de ani, originar din Alaska.

„E grețos”, a spus el despre întâlnire.

Protest pro-Ucraina în orașul Anchorage în care are loc summitul Donald Trump – Vladimir Putin. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Putin nu trebuie să fie în statul nostru, cu atât mai puțin în țara noastră. Avem un idiot la Casa Albă care îi face pe plac”, a continuat Kelliher.

Istoria acestei regiuni cu Moscova conferă summitului de vineri o semnificație suplimentară. SUA au cumpărat Alaska de la ruși în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari.

Criticii au numit achiziția „Nebunia lui Seward” – referindu-se la William Seward, secretarul de stat american de la acea vreme – argumentând că teritoriul nu era decât un pustiu înghețat. Mai târziu s-a descoperit că ascunde minerale rare, petrol și gaze din abundență.

Slujbe de rugăciune înaintea summitului

La Biserica Ortodoxă Sfântul Tihon din Anchorage, amintire a moștenirii rusești a Alaskăi, s-au ținut trei zile de rugăciune înainte de sosirea liderilor.

Preotul Nicholas Cragle, un american care s-a mutat recent în Alaska după ce a locuit în Rusia timp de șapte ani, spune că conflictul este „deosebit de dureros și apropiat inimilor” enoriașilor.

„Sperăm că această întâlnire va duce la ceva… la culminarea acestui conflict”, a spus Cragle.

Acest sentiment este împărtășit și de Don Cressley, un bărbat venit la pescuit cu nepotul său în albia pârâului de la periferia orașului, unde se află dintre cei mai buni somoni din lume.

„Cred că este o idee bună (summitul), mi-aș dori ca și Zelenski să fie aici… să terminăm cu chestia asta”, a spus Don Cressley.

Bărbatul își dorește sfârșitul războiului „din cauza distrugerilor provocate tuturor orașelor, clădirilor, oamenilor lăsați fără adăpost, fără alimentele, provizii, fără mijloacele de trai”.

Localnicul apreciază că Donald Trump face o „treabă extraordinară” în negocierile de încetare a focului.

Cum se văd din Alaska tensiunile dintre SUA și Rusia

Deși președintele SUA vorbește adesea cu căldură despre relația sa cu Vladimir Putin, tensiunile dintre superputeri persistă și sunt resimțite mai acut aici.

Avioanele militare ale Moscovei sunt detectate frecvent zburând în apropierea coastei Alaskăi. Iar în ianuarie, avioane de vânătoare canadiene și americane au fost mobilizate după ce mai multe avioane rusești au fost reperate în Arctica, potrivit Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD).

Asta creează un sentiment de neliniște pentru unii locuitori din Alaska care locuiesc mai aproape de Rusia decât Washington DC.

„Deși Războiul Rece s-a încheiat între Rusia și SUA, acestea patrulează constant spațiul nostru aerian” , a spus Russell Wilson, rezident în Anchorage.

„Dacă președintele nu ia măsuri ferme, am putea fi următoarea Ucraină”, a adăugat acesta.

Cu toate acestea, alți locuitori din Alaska consideră o revenire la ostilitățile din Războiul Rece o fantezie de necrezut.