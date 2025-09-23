Cum au ajuns mai mulți primari să-și dea propria primărie în judecată pentru salarii. „Mi-e și rușine să vă spun… Sunt și eu un pic consternat” / Ce despăgubiri cer

Procesele au fost deschise după ce salariul minim a crescut și a dezechilibrat grilele de salarizare din primării, spune un lider de sindicat. Printre reclamanți figurează și edili, care au împuternicit Asociații care reprezintă primarii și viceprimarii să dea în judecată instituția pe care o conduc. HotNews a luat legătura cu doi primari din Botoșani, unde s-a deschis procesul. Cum explică ei situația?

„Dacă mă întrebați pe mine, salariile sunt foarte mici. Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”, spune un primar PNL.

„Eu sunt de acord cu acțiunea asta, sincer, pentru că deja mi-au plecat 3 oameni până acum. Din cauza asta”, spune primarul PSD al unei comune, aflat la al treilea mandat

Președintele Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), Dan Cârlan, spune că s-a ajuns într-o situație în care „podeaua a urcat și tavanul a stat pe loc”.

El explică cum metoda de calcul a salariilor din primării a afectat atât funcționarii, cât și primarii. Grilele de salarizare pornesc de la un coeficient 1, unde sunt încadrați angajații cu salariul minim pe economie. În vârful grilei se află primarul, iar imediat sub el, la un punct salarial distanță, este viceprimarul, la salariul căruia se raportează toate celelalte salarii din primărie.

Coeficientul de salarizare al viceprimarului variază de la 3 la 5 în funcție de numărul de locuitori din comună.

Dan Cârlan. Sursă foto: Agerpres

Salariile unor funcționari cresc, ale demnitarilor rămân înghețate

Atunci când salariul minim pe economie este majorat, trebuie majorate și cele ale funcționarilor.

„Dar, prin cele șapte «Ordonanțe Trenuleț» care au fost adoptate din 2019 până astăzi”, explică liderul de sindicat, au fost înghețate și salariile viceprimarilor. Așa că și „restul grilei stă înghețată”, spune el.

Așadar, angajații cărora ar fi trebuit să le crească salariul nu au putut beneficia de întreaga ajustare, în timp ce cei plătiți cu salariul minim pe economie au beneficiat de creșteri, căci în cazul lor erau obligatorii.

Ce despăgubiri cer

În februarie 2025, sindicatul care reprezintă angajații din primării și Asociația Primarilor din România a declanșat o acțiune în instanță pentru a cere respectarea ierarhizării pe verticală a grilei de salarizare la nivelul fiecărei primării.

Potrivit Botoșani News, printre cei care au reclamat se numără primarii a două comune din Botoșani care au dat în judecată primăria pe care o conduc, adică pe ei înșiși.

Foto: Botoșani News

Funcționarii cer despăgubiri de 20.495 de lei, despre care spun că este cuantumul pe care salariații l-ar fi pierdut în 3 ani, cât timp nu a fost actualizată grila de salarizare. Primarii și viceprimarii cer prejudicii de 22.335 lei.

„Este o acțiune colectivă pe care o întreprindem în absolut toată țara, în toate județele. Are la bază o decizie a Înaltei Curți de Casație de Justiție”, spune Dan Cârlan, președintele sindicatului SCOR.

Decizia ICCJ de care amintește Cârlan stabilește că este obligatorie respectarea ierarhizării pe verticală a grilei de salarizare la nivelul fiecărei primării.

„Dacă mai continuă așa, suntem ca în Titanic”

Liderul Sindicatului adaugă că în ultimii trei ani au fost șase majorări ale salariilor minime pe economie. Mai exact, salariul minim brut a urcat de la 2.300 până la 4.050 lei lunar. Asta înseamnă că, în prezent, un angajat cu salariul minim primește „în mână” suma 2.574 lei.

„Concluzia este că salariatul cu coeficientul 1 de salarizare, prin lege, a urcat până la jumătatea grilei de salarizare și grilele de salarizare a rămas pe loc. Practic, podeaua ne-a urcat până la brâu. Dacă mai continuă așa, suntem ca în Titanic”.

„Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”

HotNews a luat legătura și cu cei doi primari care figurează ca reclamanți în procesul intentat propriilor primării. Este vorba de Dorina Tiron, primar în comuna Broscăuți din Botoșani, aleasă pe listele PNL și de Cristian Cîmpanu, primarul PSD al comunei Albești.

Ambii sunt primari la primul mandat, deci au preluat funcția pe 1 noiembrie 2024. Așadar, atunci când SCOR a inițiat procedura de trimitere în judecată, cei doi primari erau de patru luni în mandat.

Întrebată despre acțiunea în instanță, Dorina Tiron spune că nu știe despre ce este vorba: „Nu, nu cunosc problema asta. Cei de la Asociația Comunelor, asociația, nu știu, e treaba lor. Are vreo semnătură de la cineva? Eu nu cred. N-am semnat eu. Probabil o fi organizată. Sincer nu știu”.

Înainte să ajungă primar în comuna Broscăuți, Dorina Tiron a fost director general al Companiei Naționale de Autostrăzi Naționale din România (actuala Companie Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR) Foto: Facebook.com / CNAIR

Ea spune că dacă angajații ei au ales să o dea în judecată e dreptul lor și că justiția va face dreptate.

„Dacă mă întrebați pe mine, salariile sunt foarte mici. Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”, spune Dorina Tiron.

„E o acțiune peste mână, să zic așa, forțată de sindicatul angajaților”

Cristian Cîmpanu, primarul din Albești, spune că nu a fost de acord cu acțiunea și spune că a fost foarte nemulțumit de faptul că figurează ca reclamant în proces.

„E o acțiune peste mână, să zic așa, forțată de sindicatul angajaților. Eu, sincer, vă spun, trebuie să mă mai documentez, vă spun exact, dar nu am fost în măsură să știu exact subiectul. Am fost cam prins cumva într-o conjunctură”, a spus edilul.

Cristian Cîmpanu este primarul comunei Albești Foto: Facebook.com

Întrebat despre cum se poate ca însuși primarul să-și dea în judecată primăria, Cristian Cîmpan spune că nu a fost de acord, că atunci când a semnat i s-a spus altceva și că va cere să i se retragă semnătura.

„Trebuie să fac o cerere azi. Mi-e și rușine să vă spun… Eu n-am semnat împuternicire. Nu apare semnătura mea pe aia, apare pe altă foaie. Sunt și eu un pic consternat de ce s-a întâmplat”, spune primarul din comuna Albești.

Ce înseamnă salarii mici, în opinia unui primar

HotNews a vorbit și cu un alt primar, care nu apare ca reclamant, dar apare ca pârât, pentru a înțelege mai bine care sunt realitățile funcționarilor din primăriile de comună.

„Eu sunt de acord cu acțiunea asta, sincer, pentru că deja mi-au plecat 3 oameni până acum. Din cauza asta”, a declarat Constantin Cristian Dumitraș, primarul PSD din Cordăreni, aflat la al treilea mandat.

El spune că din primăria pe care o conduce au plecat operatorul de rol, care avea un salariu net de 3.600 de lei, și consilierul principal – care acum lucrează la Casa de Pensii pe un salariul net de 6.700 de lei.

„Nu e normal. Același om, aceeași vechime, aceeași minte, studii, să fie așa o diferență, o discrepanță așa de mare, și noi implementăm câte 5-6 proiecte europene, și restul, câte 5-6 proiecte de-ale noastre bugetate de noi, cu aceiași oameni. N-am cum să le spun să stea”, spune edilul din Cordăreni.

El continuă prin a spune că are angajați plătiți cu 2.600 sau cu 3.300 de lei. Fiecare cu problemele sale: „unul face naveta, altul are rate”.

„Vin și îmi spun: «mai bine mă duc două ori pe an la strâns sparanghel, și nu mai îmi trebuie să stau la primăria Cordăreni». Am scos postul la concurs și n-a venit nimeni. Întâi sună: «Care-i salariul?». Le zic 3.300, 3.600…. «A, mulțumesc…»”, continuă primarul.

„Au sunat după ce a apărut în presă”

Dan Cârlan, liderul sindical, a spus că după ce a apărut articolul în Botoșani News primarii au început să sune și să reclame faptul că, de fapt, ei nu au semnat împuternicirea.

„Au dat telefon la președintele filialei Asociației Comunelor și s-au simțit opăriți pentru că scrie presa de ei și imediat am trimis tabelul cu semnături de împuternicire. După care vine răspunsul «A, n-am știut ce am semnat, o să-mi retrag» ”, zice Cârlan.

În contextul în care acțiunea se desfășoară la nivel național, la toate tribunalele, președintele SCOR spune că sunt implicați aproximativ 500 de primari în acest demers.

Întrebat despre cum se poate ca un primar să se dea singur în judecată, Cârlan spune că: „Sigur că primarul nu putea să se dea în judecată pe el însuși. De aceea a venit Asociația Comunelor, ca structură asociativă care reprezintă comunele și personalul comunelor și are calitatea de reclamant în numele și în interesul primarilor și viceprimarilor ”.

El a mai spus că primarul are dublă calitate – cea ordonator de credite și cea de salariat. Astfel, spune el, chiar dacă primarii nu și-ar fi dat primăriile în judecată, decizia instanței, dacă va fi una favorabilă, îi va favoriza și pe ei.