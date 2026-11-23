Sute de cetățeni din Rusia și Ucraina au obținut acte românești și liberă circulație în UE folosind documente falsificate, scrie publicația de investigație Public Record. Pe lista beneficiarilor figurează inclusiv apropiați ai regimului de la Moscova.

Ancheta, realizată de Public Record în colaborare cu publicații din cinci țări, a consultat peste 50 de dosare de anulare a actelor emise ilegal și arată că acestea au ajuns la oameni de afaceri sancționați, oficiali ruși și persoane cercetate penal.

Printre aceștia se numără Kirill Seleznev, om de afaceri, fost membru în conducerea Gazprom și apropiat al lui Vladimir Putin, aflat pe listele de sancțiuni internaționale. Dosarele din instanță consultate de sursa citată arată că actele lui de stare civilă au fost transcrise în decembrie 2023 la Sectorul 6 din București pe baza unui certificat de cetățenie fals, fiind anulate în februarie 2026.

Din aceleași dosare reiese că documente românești a obținut și Mairbek Abdulazizov, un apropiat al liderului cecen Ramzan Kadîrov. Potrivit Public Record, acesta a folosit un buletin ucrainean cu o adresă fictivă și un certificat fals de cetățenie, care ar fi fost emis la Istanbul, dar purta ștampila Ambasadei României din Bratislava.

Acte românești a primit și Dmitrii Rudenko, fostul director al companiei de stat rusești SKTB Tehnolog, care produce explozivi pentru armata rusă și este sancționată de UE. Acesta și-a depus documentele la București în februarie 2024, folosind tot un pașaport ucrainean cu o adresă fictivă, fără să fi depus vreodată jurământul de credință față de România.

Tot pe baza unor certificate de cetățenie false au obținut documente românești și patru lideri ai mișcării AllatRa, printre care Ihor Danilov. Aceștia sunt cercetați pentru trădare în Ucraina și sunt dați în urmărire generală.

În dosare apare și cetățeanul rus Nurutdin Dadaev, vizat de sancțiunile impuse de Ucraina elitei mafiei post-sovietice, în cazul căruia Primăria Sectorului 6 nu a reușit în instanță să anuleze actele.

HotNews a scris încă din 2023 despre cum firme din Rusia le găseau cetățenilor ruși „bunici în Basarabia” pentru 7.500 de euro, iar în 2024 a arătat cum funcționa rețeaua de la Cernăuți și cum curgeau banii în „fabricile de cetățeni români”.

Cum funcționa schema

Documentele românești au fost obținute pe două rute, prin exploatarea legii destinate urmașilor românilor din teritoriile anexate de URSS înainte de 1940, scrie Public Record.

Prima trecea prin Autoritatea Națională pentru Cetățenie, unde se depuneau dosare cu acte false legalizate de notari din Moldova, Ucraina și Rusia. A doua ocolea complet instituția: solicitanții mergeau direct la primării din zona de graniță sau din București cu certificate false purtând ștampila unei misiuni diplomatice din străinătate, mai scrie sursa citată.

Deși ANC avertizase instituțiile de securitate și procurorii încă din 2018 că fenomenul atinge domeniul siguranței naționale, verificările interne au fost slăbite în 2019, arată un raport de control al Ministerului Justiției consultat de jurnaliști.

Conducerea ANC susține că a sesizat parchetul pentru peste 3.000 de dosare cu documente false, dar nu știe ce s-a întâmplat cu ancheta, mai scrie publicația de investigații.

Parchetul General a lansat investigații de amploare abia în 2024, iar beneficiarii schemei cu primăriile circulă liberi, existând până acum doar acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu intermediarii. Doar în 2026, instituțiile statului au cerut ANC să verifice dacă peste 3.800 de certificate de cetățenie sunt reale.