Cum au ajuns universitățile britanice să monitorizeze studenții la cererea industriei de armament

Protestatari pro-palestinieni au mărșăluit prin campusul London School of Economics (LSE) la doi ani de la atacul Hamas asupra festivalului Nova din Israel și de la bombardamentele lansate ulterior de Israel asupra Fâșiei Gaza. Foto: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Mai multe universități din Marea Britanie i-au asigurat pe reprezentanții unor companii de armament că vor monitoriza grupurile de discuții și conturile de social media ale studenților, după ce firmele și-au exprimat îngrijorarea cu privire la protestele din campusuri, potrivit unor e-mailuri interne obținute de publicația The Guardian și de organizația Liberty Investigates.

E-mailuri interne arată că Universitatea Loughborough a informat o firmă de recrutare care organiza un „turneu Rolls-Royce” că echipa sa de securitate desfășura o „monitorizare activă a rețelelor de socializare … pentru a obține informații timpurii despre eventuale proteste”. Universitatea a explicat că face acest lucru deoarece „protestele au devenit o preocupare pentru angajatori în ultima perioadă”.

În ultimii doi ani, au avut loc numeroase proteste pro-palestiniene în campusurile universitare din Marea Britanie, precum și manifestații la târguri de cariere împotriva companiilor care au legături cu guvernul israelian.

Un purtător de cuvânt al Universității Loughborough a declarat că protestele anterioare, în care participanții purtau măști, organizate de grupul Loughborough Action for Palestine (LAFP) – format, potrivit acestuia, din angajați, studenți și absolvenți – i-au făcut pe unii studenți să se simtă nesiguri, pe fondul unor acuzații de antisemitism.

„Observăm ocazional postările publice ale grupului pentru a-i avertiza din timp pe cei care ar putea fi afectați de eventuale proteste. Nu ne cerem scuze pentru acest lucru. Nu monitorizăm rețelele de socializare ale studenților”, a transmis universitatea.

O altă instituție, Universitatea Heriot-Watt, pare să fi fost de acord cu o solicitare a filialei britanice Raytheon UK, filiala britanică a unui important contractor american din domeniul apărării, „de a monitoriza grupurile de discuții universitare” înaintea unui eveniment. Într-un răspuns oficial, universitatea a spus că „respinge ferm” orice acuzație de supraveghere a corespondenței private a studenților, dar nu a oferit explicații suplimentare privind răspunsul trimis companiei. Raytheon a refuzat să comenteze.

Potrivit documentelor obținute, compania BAE Systems a cerut Universității din Glasgow să completeze un „chestionar de securitate”, în care întreba dacă instituția este „la curent cu postări sau videoclipuri de protest apărute pe rețelele sociale”. În mai 2025, angajați ai serviciului de cariere al universității s-au întâlnit cu firma de apărare Leonardo, al cărei reprezentant a transmis ulterior că este „reconfortant să știm că putem interacționa cu studenții în siguranță”.

Într-un alt caz, Universitatea din Cardiff a mutat un eveniment de cariere în format online „de comun acord cu BAE”, după ce angajații au observat o postare publică ce chema la protest. Instituția a declarat că „nu a pus studenții sub supraveghere”, ci monitorizează constant mențiunile despre universitate pe rețelele sociale, ca parte a activității sale de gestionare a reputației.

„Studenții ar trebui sprijiniți, nu supravegheați”

Jo Grady, secretarul general al sindicatului University and College Union, a declarat că protestatarii studenți „ar trebui sprijiniți de universitățile lor, nu supravegheați de acestea”. Ea a adăugat: „Este profund rușinos că atât de multe universități au cheltuit timp și resurse pentru a supraveghea studenți care protestează pașnic împotriva unui genocid și că unele par să fi făcut acest lucru la solicitarea companiilor de apărare.”

Și grupul Loughborough Action for Palestine (LAFP) a reacționat printr-un comunicat: „Suntem extrem de îngrijorați, dar nu surprinși, că câteva proteste pașnice din campus au fost percepute ca amenințări la adresa siguranței studenților și au fost instrumentalizate pentru a ‘justifica’ supravegherea studenților de către conducerea universității.”

Potrivit datelor Liberty Investigates, aproape o universitate din patru – 37 din 154 – a inițiat anchete disciplinare împotriva activiștilor pro-Gaza, afectând până la 200 de persoane între octombrie 2023 și martie 2025.

BAE Systems a transmis că nu vinde direct arme Israelului, dar furnizează componente pentru aeronave F-35, din care face parte și flota israeliană.