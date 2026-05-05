Cum au arătat burtierele posturilor TV în momentul anunțului că Guvernul Bolojan a picat
„România, eliberată de Bolojan” – a fost una din burtierele România TV, postul care s-a poziţionat cel mai clar în criza politică, scrie Pagina de Media.
Moțiunea PSD-AUR a fost votată marți de 281 senatori și deputați, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament.
Ce burtiere au avut posturile TV?
La ora votului din Parlament, au ieşit în evidenţă burtierele puse de România TV, conform Pagina de Media/
Ce burtiere a avut România TV:
- „România, eliberată de Bolojan”
- „Bolojan şi reziştii, zburaţi cu 281 de voturi”
- „Vot-Record împotriva lui Bolojan şi a prăduitorilor USR”
Ce titluri au pus celelalte televiziuni?
- „Bolojan dă testul în Parlament” – Realitatea
- „Acum: România, fără Guvern” – B1 TV
- „Guvernul Bolojan a fost demis cu un vot covârşitor” – Antena 3
- „Guvernul Bolojan a picat cu 281 de voturi” – Digi 24