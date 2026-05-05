Cum au arătat burtierele posturilor TV în momentul anunțului că Guvernul Bolojan a picat

Ilie Bolojan, la moțiunea de cenzură PSD-AUR. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„România, eliberată de Bolojan” – a fost una din burtierele România TV, postul care s-a poziţionat cel mai clar în criza politică, scrie Pagina de Media.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată marți de 281 senatori și deputați, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament.

Ce burtiere au avut posturile TV?

La ora votului din Parlament, au ieşit în evidenţă burtierele puse de România TV, conform Pagina de Media/

Ce burtiere a avut România TV:

„România, eliberată de Bolojan”

„Bolojan şi reziştii, zburaţi cu 281 de voturi”

„Vot-Record împotriva lui Bolojan şi a prăduitorilor USR”

Ce titluri au pus celelalte televiziuni?