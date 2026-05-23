Cum au căzut oamenii în râpă în Munții Bucegi. Imagini de la accidentele din timpul maratonului Transylvania 100

Imagini filmate de un participant la maratonul Transylvania 100. Sursa foto: captură de ecran Facebook / Costel Rotaru

Un participant la competiția de alergare montană Transylvania 100, unde mai multe persoane au alunecat pe porțiuni cu gheaţă şi au căzut în râpă, a publicat imagini de pe traseul din Munții Bucegi.

Potrivit Salvamont România, au fost înregistrate 12 cazuri de persoane care au alunecat pe porțiuni cu gheață. Unele victime au căzut în râpă, iar altele s-au accidentat în urma căzăturilor.

„Este greu de descris ce înseamnă să auzi oameni strigând după ajutor din râpe”

Participantul care a publicat imaginile de pe traseu spune că ediția din acest an a competiției i-a lăsat „un gust amar”.

„În toți anii de când particip la concursuri de alergare montană, rar am văzut o lipsă atât de mare de profesionalism în ceea ce privește siguranța concurenților”, a scris acesta într-o postare publicată pe rețelele sociale.

„Porțiunile cele mai expuse, între Țigănești și Mălăești, dar și puțin sub Țigănești, nu au fost gestionate cu interesul și responsabilitatea pe care le-ar fi cerut condițiile din teren”, a explicat participantul.

Acesta susține că alergătorii de la cursele de 80 și 100 de kilometri au fost cei mai expuși pericolului și afirmă că în zonele periculoase erau necesare măsuri suplimentare de siguranță.

„Este greu de descris ce înseamnă să auzi oameni strigând după ajutor din râpe și să îi vezi alunecând sub ochii tăi, fără să știi dacă se vor mai opri sau nu”, a relatat participantul.

Salvamont cere „o analiză serioasă”

Într-un mesaj publicat după intervențiile din Munții Bucegi, Salvamont România a transmis că este necesară „o analiză serioasă și responsabilă” a modului în care sunt organizate competițiile sportive în mediul montan atunci când condițiile meteo pot genera riscuri majore pentru participanți.

Intervențiile au presupus mobilizarea la capacitate maximă a structurilor Salvamont din Brașov, Prahova și Dâmbovița, în condiții de vizibilitate redusă, temperaturi scăzute și porțiuni întinse acoperite cu zăpadă și gheață.

„Siguranța oamenilor trebuie să reprezinte întotdeauna prioritatea principală”, transmite Salvamont România, care arată că recomandările salvatorilor montani trebuie luate în considerare la organizarea unor astfel de evenimente.

Anterior, șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat că la competiție au participat peste 1.000 de alergători și că unii dintre ei au fost surprinși de condițiile de pe traseu.

„Sunt condiții meteo dificile. Unii sportivi aleargă în echipament sumar, unii în tricou, alții în adidași”, a spus acesta la Antena 3 CNN.