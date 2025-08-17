Cum au devenit italienii mai bogați decât englezii. Care e cea mai bogată țară din UE

Marea Britanie și-a pierdut avantajul față de Italia și a rămas și în urma Franței în ultimul deceniu, arată cifrele PIB-ului pe cap de locuitor, citate de publicația elenă Money Review. Subperformanța economiei britanice este determinată de creșterea populației, inflația ridicată și creșterea economică scăzută.

Aceste constatări sunt îngrijorătoare pentru guvernul lui Keir Starmer, care analizează PIB-ul pe cap de locuitor, mai degrabă decât producția totală a economiei, ca parte a promisiunii sale de a îmbunătăți nivelul de trai.

PIB-ul pe cap de locuitor a stagnat anul trecut, când Partidul Laburist a preluat puterea, și a scăzut în 2023.

În urma acestui fapt, chiar și Italia, o țară care a fost mult timp un simbol al stagnării economice în Europa, și-a redus aproape complet decalajul față de Regatul Unit, de 4.000 de dolari pe cap de locuitor cât era chiar înainte de referendumul Brexit din 2016.

La acea vreme, Marea Britanie era aproximativ la egalitate cu Franța, conform cifrelor Fondului Monetar Internațional bazate pe paritatea puterii de cumpărare. Astăzi, cu un PIB pe cap de locuitor de 54.556 de dolari, Marea Britanie este umăr la umăr cu Italia și cu aproape 1.700 de dolari în urma Franței, notează Bloomberg.

„Recenta convergență dintre Regatul Unit și Italia a fost destul de impresionantă și pare a fi mai degrabă rezultatul subperformanței Regatului Unit decât al îmbunătățirii situației Italiei”, spune Andrew Goodwin, economist la Oxford Economics. „Bănuiesc că acest tip de convergență trece puțin neobservat, deoarece tindem să privim PIB-ul în termeni absoluți, iar acest lucru spune o poveste foarte diferită față de statisticile pe cap de locuitor, deoarece demografia Regatului Unit și a Italiei sunt foarte diferite.”

În ultimul deceniu, economia Regatului Unit a trecut de la o criză la alta, referendumul din 2016 privind ieșirea din Uniunea Europeană fiind urmat de pandemie și apoi de criza inflaționistă, în care prețurile din Marea Britanie au crescut mai mult decât în Franța și Italia.

În aceeași perioadă, țara a cunoscut o creștere semnificativă a populației, datorită imigrației record, dar nu a reușit să-și accelereze productivitatea.

Populația Regatului Unit a crescut cu aproximativ 5% între 2015 și 2023, cifrele oficiale arătând că 1 milion de persoane au fost adăugate în această perioadă. Astăzi, imigrația devine o preocupare majoră pentru alegătorii britanici, sporind sprijinul pentru partidul Reform UK al lui Nigel Farage.

Printre cele mai mari cinci economii europene, doar Germania a înregistrat creșteri mai mici ale PIB-ului pe cap de locuitor în termeni de paritate a puterii de cumpărare decât Regatul Unit din 2015. Desigur, Germania rămâne cea mai bogată țară după această măsură. Regatul Unit a înregistrat o creștere de 5% în această perioadă, comparativ cu 13% în Italia și 4% în Germania.

Marea Britanie a depășit Italia în ceea ce privește creșterea PIB-ului pe cap de locuitor în cea mai mare parte a anilor 2010, când criza datoriilor a lovit economiile zonei euro. Cu toate acestea, economia Italiei a avut o evoluție mai bună în timpul pandemiei și a fost, de asemenea, mai puternică în anii post-pandemie, reducând decalajul la aproape zero.

Potrivit lui George Buckley, economist la Nomura, această situație s-ar putea datora parțial faptului că tot mai mulți imigranți merg în Marea Britanie nu cu scopul de a găsi un loc de muncă, ci pentru studii sau pentru a-și însoți membrii familiei.