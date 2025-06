Cum au reacționat țările la interdicția de călătorie impusă de Trump

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin care interzice cetățenilor din 12 țări călătoriile în SUA, proclamație care intră în vigoare pe 9 iunie. Lista va fi evaluată peste trei luni, iar apoi la fiecare șase luni.

Țările enumerate sunt Afganistan, Myanmar, Ciad, Congo-Brazzaville, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen.

Cetățenii din alte șapte țări – Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela – se vor confrunta cu restricții parțiale de călătorie.

Până în prezent, doar Uniunea Africană, care reprezintă toate cele 55 de națiuni de pe continentul african, Ciadul, Somalia și Venezuela au răspuns gestului făcut de Trump

Președintele Ciadului, Mahamat Déby, a declarat că i-a cerut guvernului său să „acționeze în conformitate cu principiile reciprocității” și a suspendat eliberarea vizelor pentru cetățenii americani.

„Ciad nu are avioane de oferit, nu are miliarde de dolari de dat, dar Ciad are demnitatea și mândria sa”, a spus el într-un comunicat citat de BBC.

Interdicția a stârnit și furia Venezuelei, al cărei ministru de interne, Diosdado Cabello, i-a avertizat pe venezuelenii din SUA.

„Adevărul este că a fi în Statele Unite reprezintă un risc mare pentru oricine, nu doar pentru venezueleni”, a avertizat el, adăugând că SUA sunt guvernate de ceea ce el a numit „oameni răi – este fascism, sunt supremațiști care cred că stăpânesc lumea și care ne persecută poporul fără motiv”.

Venezuela este una dintre cele șapte țări enumerate cu restricții parțiale.

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a deportat în El Salvador mai mulți venezueleni presupuși a fi membri ai unei bande.

Somalia, ai cărei cetățeni sunt interziși, a avut un răspuns diferit și a promis imediat că va colabora cu SUA pentru a aborda problemele de securitate.

Ambasadorul somalez în SUA, Dahir Hassan Abdi, a declarat: „Somalia își apreciază relația de lungă durată cu Statele Unite și este pregătită să se angajeze în dialog pentru a aborda preocupările exprimate”.

Între timp, Uniunea Africană a cerut SUA să „se angajeze într-un dialog constructiv cu țările în cauză”.

Într-o declarație, aceasta a făcut apel la SUA să își exercite dreptul suveran de a-și proteja granițele și securitatea cetățenilor săi „într-un mod echilibrat, bazat pe dovezi și care să reflecte parteneriatul de lungă durată dintre Statele Unite și Africa”.

Uniunea a declarat că rămâne îngrijorată de „potențialul impact negativ al unor astfel de măsuri” și a adăugat că „este pregătită să sprijine eforturile care promovează înțelegerea, rezolvă preocupările și consolidează cooperarea”.

„Lista poate fi revizuită în funcție de dacă se fac îmbunătățiri materiale și, de asemenea, pot fi adăugate noi țări pe măsură ce apar amenințări în întreaga lume”, a explicat Trump pe Truth Social.

În videoclipul său distribuit pe platformă, el a spus: „Nu putem avea migrație deschisă din nicio țară în care nu putem verifica în mod fiabil pe cei care vin în Statele Unite.”

Pe lângă riscurile de securitate, interdicția lui Trump a invocat și alte motive, cum ar fi faptul că țările enumerate „au profitat” de SUA prin exploatarea sistemului de vize al acestora, precum și faptul că cetățenii anumitor țări „prezintă riscuri semnificative” de depășire a termenului de ședere.