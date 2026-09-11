Cum citește un pacient cu AVC sau boală neurodegenerativă „Șase sași în șase saci” în fața camerei? Testul obligatoriu care îi blochează accesul în platforma E-Sănătatea Mea 

Pentru a avea acces la noua platformă E-Sănătatea Mea, pacienții trebuie mai întâi să treacă printr-un proces de autentificare în aplicația ROeID. Printre pașii care trebuie urmați se numără fotografierea cărții de identitate, filmarea feței și citirea, în fața camerei, a unui text afișat aleatoriu pe ecran, într-un timp limitat, de câteva secunde. Pentru unii dintre cei mai bolnavi pacienți, însă, această ultimă cerință este imposibil de îndeplinit.

Două persoane afectate direct au vorbit cu HotNews despre problemele întâmpinate. Familiile lor au încercat de mai multe ori să îi autentifice în platformă.

Procesul a eșuat de fiecare dată, iar soluția recomandată de administratorii platformei a fost să reia pașii până când reușesc.

HotNews l-a întrebat joi pe președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, care e soluția pentru acești pacienți. Șeful CNAS nu a răspuns, până la momentul publicării articolului.

Sebi, în vârstă de 18 ani, suferă de o boală neurodegenerativă gravă – ataxie telangiectasie. „El nu poate să stea drept, tremură, nu poate să mențină privirea către ecran, cum se cere acolo, să nu se miște. Iar de vorbit și de răspuns la întrebările de acolo, de citit de pe ecran, nici atât. Abia îl înțelegem noi”, explică mama lui Sebi, Aura Vlad, într-un dialog cu HotNews, problemele de care s-a lovit când a încercat să facă un cont pe platforma E-Sănătatea mea.

Când a ajuns la pasul de a citi un text aleatoriu, Sebi și mama lui au văzut versuri de Eminescu.

„N-a putut (Sebi – n.red.) să citească textul ăla, care este și greu, din punctul meu de vedere, pentru o persoană care nu știe să citească cât de cât. Și timpul este foarte scurt”, adaugă Aura Vlad.

„Nici altcineva nu poate citi în locul lui, pentru că trebuie să îi filmeze fața și să fie doar el în cadrul acela”, mai spune mama lui Sebi.

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Capturi din procesul de înrolare.

Procesul reluat de mai multe ori. Fără reușită

Aura Vlad a încercat, împreună cu Sebi, să facă pașii de înscriere în platformă de 4 – 5 ori. Nu a reușit să își înscrie fiul: de fiecare dată a primit mesaj că procesul a eșuat și trebuie să o ia de la capăt.

„M-am gândit să îl pun pe soț să citească de pe ecran în locul lui Sebi, dar este totul filmat, apare și el în cadru, ne respinge și trebuie să o luăm de la capăt.”

Recent, Aura a avut probleme și când i-a schimbat buletinul lui Sebi: pentru că boala de care suferă îl face să tremure aproape permanent, a fost dificil să i se facă poză pentru buletin.

„Poza pentru buletin nu a ieșit foarte bine, pentru că el tremura. Dar polițistul a făcut solicitare la superiorii lui, a explicat situația și a cerut să o poată folosi. Acolo a existat înțelegere”, spune Aura Vlad.

„Dacă ei, la Poliție, nu au reușit să îi facă poza cum trebuie pentru buletin, ce aș putea să fac eu acasă?”, se întreabă mama lui Sebi.

„Nu știu cum a fost gândită această platformă și pentru cine”

După ce pașii pentru autentificarea în platforma de sănătate au eșuat de câteva ori, Aura Vlad a căutat un număr de telefon unde să semnaleze această situație. A trimis un mail și, apoi, a fost sunată de cei care administrează platforma: „Dar mi s-a spus că trebuie să reiau pașii până reușesc să îl autentific în platformă. Că nu există altă soluție. Dar nici eu nu am nicio soluție să trec de acei pași.”

Aura și fiul ei, Sebi, locuiesc în Ploiești. Dar vin frecvent la București pentru consultațiile și tratamentul tânărului.

Aura a sperat ca noua platformă să le ușureze viața, mai ales că Sebi a primit carte de identitate electronică. CNAS a promis că noul act de identitate va înlocui, în viitor, cardul de sănătate, și va permite și servicii medicale oferite la distanță – consultații, rețete sau trimiteri – lucru imposibil cu actualul card de sănătate, care trebuie validat fizic în sistem, în cabinetul medicului. Pentru asta, însă, e nevoie ca pacientul să aibă cont în noua platformă de sănătate.

Mama lui Sebi spune că „nu știu cum a fost gândită această platformă și pentru cine. Cu siguranță sunt multe persoane în situația noastră. În afară de cei bolnavi, sunt și oameni care nu știu să citească bine. Nu vor reuși în veci să citească în timpul ăla scurt.”

Pacienta cu AVC care trebuie să citească „jocuri de cuvinte de tip Şase saşi în şase saci”

Doina, în vârstă de 82 de ani, a suferit un AVC în urmă cu 10 ani. A rămas și astăzi cu sechele post-AVC.

„La început, nu mai putea să citească deloc. I-a fost afectată funcția creierului legată de citit. Cu toate că a fost un om educat, a fost directoare de școală. Dar boala…”, spune Otilia, fiica Doinei, în dialog cu HotNews.

În anii de după AVC, Doina a reînvățat să citească, însă „ca un copil de clasă pregătitoare, pe litere, greu leagă cuvintele”, spune Otilia.

Pentru autentificarea în platforma E-Sănătatea Mea, a fost însă nevoie ca Doina să citească în fața camerei un text afișat pe ecran, de la diverse jocuri de cuvinte până la versuri din Eminescu. „Iar timpul este foarte limitat, nu mai rețin, dar ceva de genul 10 secunde”, spune Otilia.

„Pentru mama mea, este absolut imposibil să citească acel text atât de rapid. Mai ales că era ceva destul de complicat, niște jocuri de cuvinte de tip «șase sași în șase saci». Iar fără acest pas, fără ca ea să citească textul, nu altcineva, procesul de autentificare este imposibil. Aplicația ROeID îți spune că autentificarea a eșuat și trebuie să reiei procesul. Însă te împiedici la infinit de același pas.”

Problema este cu atât mai mare cu Doina este membrul familiei care are cea mai mare nevoie de medic, spune fiica ei:

„Eu mi-am făcut mie cont în platformă, dar eu sunt un om sănătos, poate am nevoie de o programare o dată pe an sau la câteva luni. Dar ea are nevoie să meargă aproape lunar la controale medicale. La un moment dat chiar am vrea să ne folosim de aplicație, că promite că va fi mai ușor și cu rețetele, și cu trimiterile. Ne-ar scuti de niște drumuri și bătăi de cap.”

Alte probleme cu platforma lansată de Guvern

Nu este singura problemă apărută cu platforma e-Sănătatea mea. Mai mulți oameni au reclamat că există categoria „Asigurat. Handicapat”.

Încă de la lansare au fost probleme. CNAS a anunțat că românii ar fi trebuit să își poată face, din 1 septembrie, programări la medici din toată țara, însă, în platformă erau înrolați, în ziua lansării, doar 11 medici, iar butonul pentru programări nu funcționa nici la aceștia.

E-Sănătatea Mea a fost dezvoltată „la pachet” cu noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), în care lucrează furnizorii de servicii medicale. Costul total al proiectului a fost de 100 de milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată din PNRR.

Pe viitor, CNAS promite că platforma va oferi rețete și bilete de trimitere emise de medici în format electronic și consultații la distanță (servicii de teleconsultații și telemedicină).