Cum comentează rezultatele de la BAC un profesor de matematică, materia cu cele mai multe note de 10. „Noi veneam după experiența subiectelor mai dificile de la Evaluare”

Un număr de 2.289 de note de 10 au fost luate la matematică. Este materia cu cele mai multe note maxime, arată statistica publicată de Ministerul Educației privind rezultatele la BAC 2026. Ce arată aceste rezultate, în opinia profesorului de matematică Cristian Demian, de la Centrul Educațional Unirea?

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, publicate luni de Ministerul Educației, nu sunt o surpriză, spune profesorul de matematică Cristian Demian, care a rezolvat în această sesiune subiectele de la Bacalaureat.

În opinia sa, subiectele au avut un nivel de dificultate apropiat de cel din anii trecuți, iar așteptările privind un examen mai greu au fost influențate de experiența Evaluării Naționale.

„Subiectele au fost ușoare în acest an. Nu a fost nimic ieșit din tipar, exact la ce ne așteptam. A fost un grad de dificultate potrivit pentru acest examen”, a declarat Cristian Demian pentru HotNews.

Profesorul amintește că proba scrisă la Matematică a fost reprogramată din cauza condițiilor meteorologice, iar schimbarea datei examenului și furtuna din noaptea precedentă ar fi putut avea un impact asupra candidaților.

„Examenul a fost mutat de marți pentru miercuri, iar noaptea dinainte a fost una furtunoasă. Toate aceste lucruri îi afectează pe majoritatea elevilor”, a spus acesta.

„Cred că ne-am speriat prea tare după subiectele date la Evaluarea Națională”

Întrebat dacă rezultatele de la Bacalaureat l-au surprins, profesorul a răspuns că acestea sunt în linie cu cele din anii precedenți.

„Nu. Poate doar în sensul că ne așteptam să fie mai dificil. Dar noi, profesorii, veneam după experiența subiectelor surprinzător mai dificile de la Evaluarea Națională. Cred că ne-am speriat prea tare după subiectele date la Evaluarea Națională. Rezultatele sunt în media ultimilor ani”, a afirmat Cristian Demian.

Rezultatele la BAC 2026, înainte de contestații

Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației, rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026, înainte de contestații, este de 74,8%, cu 2,1 puncte procentuale peste cea înregistrată anul trecut (72,7%).

Concret, 94.345 de absolvenți de liceu au promovat examenul de BAC 2026, adică au obținut medii peste 6. Dintre aceștia, 4.082 sunt din din promoțiile anterioare.

„Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 – 9.49”, anunță ministerul Educației.

Totodată, 45 de candidați au obținut medii de zece. Numărul este mai mare față de anul trecut când 23 de candidați care au susținut examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie, au obținut media 10, înainte de contestații.

Când se depun contestațiile la BAC 2026

După publicarea notelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, după următorul program:

7 iulie, între orele 14:00 și 17:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor;

– depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor; 7 iulie, între orele 17:00 și 18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00 – continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie 2026.

Contestații BAC 2026. Cum se depun, când pot fi vizualizate lucrările și modelul de cerere