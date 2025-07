Cum crede Ilie Bolojan că trebuia să procedeze statul în cazul magistraților care plătesc chirii modice în centrul Capitalei. Premierul oferă exemplul din privat

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, pe B1 TV, că proprietarii care au apartamente la închiriat „au grijă să ne indexeze în fiecare an chiriile cu rata inflației”. „Nu înțeleg de ce noi n-am făcut asta”, a spus premierul, întrebat fiind despre zecile de actuali sau foști magistrați care plătesc chirii de până la 197 de lei în locuințe din centrul Capitalei pe care le-a pus la dispoziție Ministerul Justiției.

„Asta îmi aduce aminte de situația pe care am găsit-o la RAAPPS în 2007, la Regia de protocol, când demnitari care ar fi trebuit să părăsească locuințele de serviciu erau uitați cu anii prin aceste imobile, plătind o chirie foarte mică. Cred că dacă această informație este corectă, cea pe care ați spus-o, adică încă sunt oameni care n-ar trebui să stea în aceste locuințe, pentru că nu mai sunt în sistemul de justiție, și stau la niște chirii modice, ministerele responsabile, nu știu dacă sunt Ministerul Justiției sau Finanțele, ar fi trebuit ca an de an să actualizeze chiriile cu rata inflației”, a declarat premierul.

El a explicat că „așa se întâmplă și în sectorul privat, oamenii se uită care este evoluția chiriilor și își ajustează chiriile în funcție de realități”.

„Dacă de atâția ani de zile nu au mai fost aduse la zi, înseamnă că într-adevăr sunt la niște valori foarte mici. În general, activele statului, puține, câte le mai avem, trebuie gestionate în așa fel încât, pe de o parte, dacă ai nevoie de locuințe de serviciu, să ai întotdeauna un stoc de locuințe pe care să le acorzi, nu știu, medicilor specialiști, dacă vin într-un oraș și n-au locuință, până își fac un rost, până se stabilizează, magistraților, dacă sunt trimiși într-un anumit oraș, pentru a-și desfășura activitatea, au nevoie de cazare, demnitarilor, la un moment dat, care vin temporar să fie în serviciul țării, dar care, bineînțeles, după ce își termină toate aceste activități, ar trebui să părăsească imobilele să mai rămână și pentru cei care trebuie să îi înlocuiască pe ei”, a continuat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că va face verificări „și, într-o zi, două, voi da un răspuns pe tema acestei știri”.

„Noi stăm în chirii și plătim chirii foarte mari pe piețele private, acolo, sigur, cei care sunt proprietari au grijă să ne indexeze în fiecare an chiriile cu rata inflației, nu înțeleg de ce noi n-am făcut asta, dar o să verific și, într-o zi, două, voi da un răspuns pe tema acestei știri, verificând cine este responsabil și dacă într-adevăr e nevoie să fie actualizate”, a conchis premierul Ilie Bolojan.