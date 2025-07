Cum de-a putut Louis Armstrong să cânte în București, la 3 zile după înmormântarea lui Dej. După doliu crâncen, orașul asculta jazz “decadent”

Într-un mod excepțional, uimitor și inexplicabil pentru dictatura stalinistă feroce din București, la numai trei zile după ce tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost depus la Mausoleul comuniștilor din actualul Parc Carol I („Parcul Libertății”, pe atunci), legendarul Louis Armstrong venea în oraș și ridica în picioare Sala Palatului.

Bucureștenii au fost în extaz. Au fost patru concerte cu cerere de bis. Evenimentul a fost uluitor.

În anul 1965 a avut loc acest eveniment extraterestu la Sala Palatului din București. Poate că oamenii se bucurau de faptul că dacă tot nu veniseră americanii să îi scape de comunism, măcar venise un american. Unul singur, însă formidabil: Louis Armstrong.

După 5 zile de doliu național, în zilele de 27 și 28 martie 1965, la trei zile după moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, bucureștenii l-au văzut și l-au ascultat pe Louis Armstrong alături de trupa sa “Louis Armstrong and his All Stars”.

