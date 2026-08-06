Operaţiunile de scufundare a unor barje pentru a creşte debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă, amânate din nou

Operaţiunile de scufundare a unor barje pentru a creşte debitul Dunării spre Centrala de la Cernavodă, care urma să se desfăşoare joi, au fost amânate pentru vineri, din motive de siguranţă, anunţă specialiştii de la Apele Române.

„Operaţiunile de scufundare s-au amânat pentru mâine din condiţii de siguranţă”, au transmis joi seară, reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR). Potrivit acestora, toate echipele și barjele sunt pregătite.

Autorităţile urmau să scufunde joi două dintre barjele folosite pentru a creşte debitul Dunării, urmând ca vineri să fie scufundate celelalte două barje. Directorul adjunct al „Apelor Române”, Sorin Rîndaşu, a explicat că există „incertitudini” cu privire la operaţiune, dar autorităţile se bazează pe experienţa căpitanilor celor trei împingătoare care vor scufunda navele încărcate cu rocă.

Aceste operațiuni trebuiau să aibă loc inițial miercuri, dar și atunci au fost amânate, din cauza curenților.

Directorul centralei nucleare de la Cernavodă a avertizat că aceasta riscă să se oprească în următoarele cinci-şase zile.

Reactorul 1 al centralei a fost deja oprit din cauza debitului scăzut al Dunării. Dacă va fi oprit și al doilea reactor, România va pierde 20% din producția de energie.

Soluţia iniţială a fost schimbată

„S-au combinat două propuneri de soluţii. Vor fi două barje (scufundate – n.r.) la 500 de metri de intrarea în braţul Bala, acestea vor fi scufundate în cursul zilei de astăzi şi în cursul zilei de mâine vom continua cu celelalte două barje, care vor fi amplasate mai în amonte, cumva oblic faţă de direcţia de curgere a curentului”, a declarat joi după-amiază directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), Sorin Rîndaşu, conform News.ro.

Acesta a explicat că soluţia iniţială a fost schimbată în urma unor discuţii cu experţii, „ţinând cont de siguranţa amplasamentului şi de efectele potenţiale”.

„Există incertitudini”

Barjele vor fi amplasate controlat şi în ele va fi pompată apă.

„Şi aici există oarece incertitudini, pentru că manevrarea a două barje simultan nu este foarte uşoară. Ne bazăm însă pe experienţa căpitanilor celor trei împingătoare. Am exclus varianta umplerii cu draga, se va face doar cu pompare, va dura mai mult. După amplasarea acestora, prima barjă va fi destul de aproape de suprafaţă, s-ar putea chiar să se vadă partea metalică a ei, şi următoarele vor fi aproape complet scufundate, nu se vor mai vedea”, a explicat Rîndaşu.

Acesta spune că, în funcţie de modalitatea de amplasare, se va stabili dacă barjele vor fi ancorate pe mal.

„Ţinând cont de scăderea nivelurilor, efectele vor fi puţin mai mici, dar vor fi, asta este speranţa cea mai mare”, a mai transmis oficialul ANAR.

Cum decurge operaţiunea de joi

„Apele Române” a anunțat mai devreme, într-o postare, că cele patru barje vor fi scufundate „una câte una”, iar durata unei scufundări este de „trei-patru ore”.

„Ultima barjă a fost încărcată astăzi. Urmează operaţiunile de scufundare. Aceasta se va face una câte una. Durata unei scufundări este 3-4 ore. Scufundarea barjelor se va face prin inundare controlată în condiţii de maximă siguranţă. Scopul operaţiunii este de a câştiga câţiva centimetri în plus pentru menţinerea unor niveluri minime în dreptul CNE Cernavodă”, explică ANAR.

Potrivit instituției, debitul Dunării la intrarea în ţară atinge un nou minim istoric de 1.400 mc/s şi se va menţine pe toată durata acestei săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staţionare.

ANAR precizează totodată că nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut de miercuri până joi cu 2 cm, tendinţă care se va menţine şi în perioada imediat următoare.

Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi, 6 august, de -216 cm şi va ajunge în data de 13 august la -230 cm, conform prognozei reactualizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Debitul Dunării, la minim istoric

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării a ajuns la 1.400 m³/s, valoare similară minimului istoric înregistrat în anul 1985 și mult sub media multianuală a lunii august, de aproximativ 3.900 m³/s.

Pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) în data de 28 iulie 2026. Decizia a fost luată preventiv, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, fără impact asupra populației, personalului centralei sau mediului.

Eforturile autorităților sunt concentrate asupra menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, a Unității 2 de la Cernavodă. La bifurcația Bala-Dunărea Veche sunt derulate intervenții tehnice pentru redistribuirea temporară a debitelor și menținerea nivelului necesar în bazinul de aducțiune al centralei.

Pentru gestionarea efectelor scăderii producției de energie electrică, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a declarat, în data de 31 iulie 2026, stare de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile.

Guvernul a alocat fonduri pentru intervențiile de la Dunăre, iar Transelectrica dispune măsurile operative necesare pentru funcționarea SEN, inclusiv mobilizarea producției disponibile, asigurarea unor capacități transfrontaliere cât mai mari, pentru a permite asigurarea necesarului de energie prin import și, dacă este necesar, reducerea consumului de energie electrică.