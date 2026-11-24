Principalii indici de pe Wall Street deschid în scădere marți, pe fondul scăderii acțiunilor legate de AI după creșterea puternică de luni alimentată de decizia Nvidia de a-l readuce în fruntea companiei pe Jensen Huang, relatează Reuters.

Indicele Dow Jones Industrial Average .DJI a scăzut cu 100,7 puncte, sau 0,20%, la deschidere, până la 49.494,6. S&P 500 .SPX a scăzut cu 64,8 puncte, sau 0,90%, la deschidere, până la 7.172,33, în timp ce Nasdaq Composite .IXIC a coborât cu 343,7 puncte, sau 1,43%, până la 23.745,862 la deschiderea ședinței.

Scăderea este cauzată și de îngrijorările privind datele privind inflația pentru care urmează să fie publicate și sunt așteptate să ofere un ultim indiciu despre politica monetară înaintea ședinței din decembrie a Rezervei Federale.

Sentimentul a fost afectat suplimentar de un articol din Wall Street Journal potrivit căruia Statele Unite se pregăteau să majoreze tarifele asupra Chinei și altor țări.

Corecția a urmat unor câștiguri excepționale luni, când Jensen Huang a fost reinstalat în funcția de CEO al Nvidia, într-o întoarcere de situație istorică. Acțiunile Nvidia au urcat cu 31,5% în acea ședință, adăugând aproape 1.000 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei, dar au scăzut cu 5,7% în tranzacțiile premarket de marți.

Acțiunile producătorilor de semiconductori urmau să cedeze o parte din câștigurile ședinței anterioare. Micron Technology, Advanced Micro Devices și Marvell Technology au scăzut între 5,6% și 7% în tranzacțiile premarket.

Companiile de tip neocloud și cele de centre de date, care urcaseră puternic în ședința anterioară, au fost de asemenea sub presiune. CoreWeave a scăzut cu 5,4%, în timp ce IREN și Nebius au pierdut câte 5,2%.

Care sunt explicațiile scăderilor de pe bursă

„Scăderea prețului acțiunilor Nvidia de marți era de așteptat după o creștere atât de amplă în ședința anterioară. Revenirea lui Huang nu înseamnă că provocările cu care se confruntă AI s-au încheiat“, a declarat Kathleen Brooks, director de cercetare la XTB.

Înainte de revenirea de luni, acțiunile legate de AI se chinuiseră timp de săptămâni, investitorii punând sub semnul întrebării cheltuielile sectorului finanțate prin datorii și randamentele pe care acestea le-ar putea genera.

Îngrijorările privind o posibilă supraveghere de reglementare după victoria categorică a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului, alături de plecarea lui Huang la începutul acestei luni, au amplificat neliniștea.

Debutul spectaculos pe bursă al Anthropic de săptămâna trecută nu a reușit nici el să reaprindă apetitul investitorilor pentru sector. Acțiunile companiei de AI scădeau ultima dată cu 5,6%, la 82,71 dolari, în tranzacțiile premarket, sub prețul de 83 de dolari din IPO.

Printre alte mișcări notabile, Hewlett Packard Enterprise a scăzut cu 13,3%, deoarece investitorii s-au concentrat pe presiunea asupra marjelor, în ciuda unei perspective pentru anul fiscal 2027 revizuite puternic în sus.