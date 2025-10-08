Cum devine sustenabilitatea parte din raportarea financiară: IFRS S1 și S2 

În contextul evoluției rapide a cerințelor privind raportarea sustenabilității, International Financial Reporting Standards (IFRS) a lansat două standarde utilizate pentru raportarea informațiilor nonfinanciare – IFRS S1 și IFRS S2. Acestea facilitează înțelegerea modului în care riscurile și oportunitățile legate de sustenabilitate și schimbările climatice influențează performanța financiară, oferind astfel o imagine completă și relevantă pentru investitori și alte părți interesate.

Definiție și scop

IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) stabilește cerințe generale privind modul în care companiile ar trebui să publice informații relevante despre riscurile și oportunitățile legate de sustenabilitate, care le pot afecta poziția financiară, performanța sau fluxurile de numerar pe termen scurt, mediu și lung.

IFRS S2 (Climate-related Disclosures) stabilește cerințe detaliate privind prezentarea informațiilor legate de riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice.

Noile standarde IFRS S1 și S2 au fost dezvoltate de International Sustainability Standards Board (ISSB) ca răspuns la nevoia de armonizare a raportărilor de sustenabilitate la nivel global, oferind un cadru coerent și comparabil, menit să sprijine investitorii în procesul decizional și să crească încrederea în piețele de capital.

Structura și Cerințele IFRS S1

IFRS S1 solicită companiilor să furnizeze informații relevante despre modul în care aspectele de sustenabilitate le pot afecta activitatea. Pentru a asigura o raportare clară, consecventă și ușor de înțeles pentru investitori și alte părți interesate, organizațiile trebuie să acopere patru dimensiuni ale raportării:

Guvernanță: Companiile trebuie să descrie modul în care structurile de conducere supraveghează și gestionează riscurile și oportunitățile legate de sustenabilitate, evidențiind responsabilitățile, procesele și mecanismele de control implicate.

Strategie: Este necesară descrierea modului în care aspectele de sustenabilitate sunt integrate în strategia de afaceri și planurile pe termen lung.

Gestionarea riscurilor: Companiile sunt obligate să evidențieze procesele de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor și oportunităților legate de sustenabilitate.

Măsurători și indicatori: Dezvăluirea indicatorilor de performanță, inclusiv a țintelor stabilite și a progresului înregistrat.

Cerințele specifice ale IFRS S2

IFRS S2 se concentrează pe impactul schimbărilor climatice asupra activității economice, solicitând companiilor să ofere o imagine detaliată și coerentă a modului în care acestea gestionează riscurile și oportunitățile climatice. Printre elementele esențiale se numără identificarea riscurilor fizice și a celor de tranziție (legate de politici și reglementări climatice), precum și descrierea strategiilor de adaptare și atenuare adoptate de companie. Standardul încurajează utilizarea scenariilor climatice pentru a evalua reziliența modelului de afaceri în fața unor posibile evoluții viitoare și impune raportarea detaliată a emisiilor de gaze cu efect de seră, acoperind toate cele trei categorii: scope 1, 2 și 3.

Sustenabilitatea – parte integrantă din raportarea financiară

Adoptarea standardelor IFRS S1 și S2 marchează o schimbare esențială: sustenabilitatea devine parte integrantă din raportarea financiară. Aceste standarde nu doar că sporesc transparența și încrederea investitorilor, ci creează o punte clară între performanța ESG și deciziile financiare. Companiile pot accesa mai ușor finanțare, se aliniază cu cerințele internaționale și europene (precum CSRD) și își consolidează poziția pe piețele de capital. În plus, IFRS S1 și S2 oferă un cadru structurat pentru gestionarea riscurilor de mediu, facilitând identificarea de inițiative inovatoare care pot genera valoare pe termen lung. Nu în ultimul rând, aceste standarde contribuie la creșterea rezilienței organizațiilor în fața schimbărilor legislative, climatice și comportamentale ale consumatorilor.

Implementarea lor vine și cu o serie de provocări semnificative pentru companii. În primul rând, complexitatea datelor necesare pentru raportare presupune colectarea și analiza unor volume mari de informații, provenite din surse diverse și cu niveluri diferite de maturitate. În al doilea rând, companiile trebuie să gestioneze suprapunerile sau diferențele față de alte cadre de raportare, precum GRI, SASB sau ESRS, ceea ce impune o abordare integrată între echipele financiare și non-financiare. Nu în ultimul rând, aplicarea standardelor implică investiții suplimentare în tehnologie, formare profesională și consultanță de specialitate, ceea ce poate pune presiune pe resursele interne, mai ales în organizațiile aflate la început de drum în raportarea sustenabilității.

Impactul pentru companiile din România

Companiile românești, mai ales cele care operează pe piețele internaționale sau sunt parte a lanțurilor valorice globale, trebuie să fie proactive în adoptarea IFRS S1 și S2. Conformarea cu aceste standarde va facilita accesul la noi piețe, va crește atractivitatea pentru investitorii străini și va reduce riscurile reputaționale. IFRS S1 și S2 deschid un nou capitol în domeniul raportării corporative, punând sustenabilitatea în centrul deciziilor strategice și aliniind informațiile cu imaginea financiară a firmelor. Deși implementarea lor presupune eforturi considerabile, avantajele pe termen lung sunt semnificative – de la accesul la capital și creșterea competitivității, până la alinierea la noile realități economice și sociale. Companiile din România sunt chemate să răspundă provocării și să devină exemple de bune practici în domeniul sustenabilității, beneficiind de recunoaștere pe piețele globale și contribuind activ la dezvoltarea durabilă a societății.

Articol susținut de PwC România