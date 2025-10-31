Cum e să fii părintele unei fete care învață la liceu militar și se pregătește pentru o carieră în armată: „M-am simțit oribil să o las într-un regim atât de dur”

La vârsta la care cei mai mulți adolescenți visează la libertate, independență și nopți lungi cu prietenii, Sara, o fată de 15 ani din Satu Mare, a ales un drum cu reguli stricte, uniformă, cazarmă și plantoane. În timp ce prietenii ei se bucură de primele ieșiri în oraș, ea se trezește la ora 6:00, își aranjează patul la dungă și pornește în pas de instrucție.

A fost decizia ei să urmeze Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc și, ulterior, o carieră militară, iar familia a înțeles că nu e o fază trecătoare, ci un vis dus până la capăt cu determinare. Mama ei, Anca, a ezitat, a cântărit, s-a întrebat de nenumărate ori dacă nu e prea greu, dacă nu e „prea devreme” pentru atâta disciplină. Dar și-a urmat copilul în decizie. Azi spune, cu sinceritate dezarmantă: „Nu nu e ușor, însă e ceea ce și-a dorit cu adevărat”.

Pentru familiile care au copii în clasele de gimnaziu, mai ales dacă iau în calcul un liceu militar, această experiență poate oferi repere realiste. Liceul militar nu e pentru toată lumea, nu e o scurtătură către viitoarea carieră, dar nici o „cazarmă” înfricoșătoare. E un mediu structurat, cu ritm intens de învățare, cu ritualuri și cu mulți adulți atenți pe traseu (comandanți, profesori, psihologi). Pentru unii copii, exact această structură poate deveni terenul pe care înfloresc.

De unde a pornit dorința de a ajunge la un liceu militar

Mama Sarei își amintește de primul moment în care fiica ei i-a spus ceva ce a uimit-o. Era în clasele primare și, cel mai probabil citise undeva și a memorat fraza: „Cel mai frumos lucru este să mor ca luptător înfășurat în tricolor”- De atunci, dorința a urma aramata a rămas constantă, în ciuda îndemnurilor celor din jur: „Lasă, mai vezi tu până atunci, o să te răzgândești!”. A avut și câteva modele în rândul cunoscuților familiei, dar ceea ce a contat cu adevărat a fost determinarea ei.

