Cum e să fii un tânăr de 18 ani în Vaslui

ZBOR, inițiativa BCR pentru tineri din România, deschide hub-uri unde ideile prind viață și comunitățile locale se dezvoltă.

La doar 18 ani, Victor Dughie a adunat mai multe experiențe decât mulți tineri din generația lui. A început cu voluntariatul, a continuat cu proiecte educaționale și culturale, a reprezentat România la summituri internaționale și, astăzi, este community manager la ZBOR Hub Vaslui, unul dintre primele spații dedicate tinerilor deschise de BCR în țară.

Crescut într-un oraș mic, Victor a învățat repede ce înseamnă să transformi lipsa de resurse într-o motivație de a construi. Spune că Vasluiul l-a format și i-a dat rădăcini puternice, iar ZBOR i-a oferit șansa de a întoarce ceva comunității care l-a crescut.

În interviul de mai jos, Victor vorbește despre parcursul său, despre ce înseamnă să fii tânăr în Vaslui și despre cum vede viitorul ZBOR Hub – un loc unde ideile se transformă în proiecte și unde generațiile tinere își pot descoperi vocea.

Cum ai descrie parcursul tău de la primul proiect de voluntariat până la rolul de community manager la ZBOR Hub Vaslui?

Victor Dughie: Am ajuns să mă implic în primul meu proiect de voluntariat dintr-o combinație între curiozitate și empatie. Pur și simplu voiam să descopăr lucruri noi și am dat peste oportunitatea de a ajuta comunitatea locală în timp ce cunosc oameni noi și îmi dezvolt skill-uri noi. Pe parcurs mi-am păstrat entuziasmul, dorința de a explora și de a-i ajuta pe alții, dar am început să simt nevoia de a avea un impact real și de a mă concentra pe proiecte mai mari, nu pe un amalgam de inițiative în care nu pot da tot ce am mai bun. Acum, la ZBOR Hub Vaslui, simt că reușesc să ofer tinerilor oportunități și informații la care și eu aș fi vrut să am acces mai devreme. Din rolul de community manager, simt că reușesc să contribui la un proiect care va schimba pe termen lung generațiile tinere din Vaslui, care le va deschide uși noi și care va fi un safe space în comunitate pentru oricine să fie ascultat și înțeles.

Ce te motivează să rămâi implicat în comunitate și să creezi oportunități pentru tineri chiar și într-un oraș mic precum Vaslui?

Victor Dughie: Am avut o discuție pe tema aceasta cu Ciprian Hordilă, persoana care a făcut posibil ZBOR Hub Vaslui împreună cu BCR. Concluzia cu care am rămas este fraza „Aripi globale, rădăcini locale”. Am să spun mereu că sunt mândru să fiu vasluian și că nu mi-aș fi dorit să mă nasc altundeva. Experiența de a crește într-o comunitate mai mică te clădește pe viitor. Am învățat foarte multe despre relațiile interumane, tocmai pentru că interacționăm zilnic unii cu alții și pentru că oamenii cu inițiativă se cunosc între ei. Vaslui nu mi-a oferit oportunitățile pe care mi le-ar fi oferit un oraș mare, dar m-a învățat multe lecții importante devreme. Motivul pentru care rămân implicat sunt oamenii. Am observat cum orașul a crescut de-a lungul anilor și tinerii s-au ambiționat. Vreau să dau înapoi măcar pe cât am primit în comunitatea asta și, în momentul în care voi pleca la facultate, îmi doresc să mă uit în retrospectivă și să pot spune că am reușit să fac asta.

Cum se reflectă experiențele tale internaționale, de la summituri ONU până la COP29, în modul în care construiești programele pentru ZBOR?

Victor Dughie: Sunt o persoană care încearcă să iasă din zona de confort cât mai des. Trăiesc după principiul că în modul acesta apar cele mai valoroase momente, cunosc oameni care îmi vor schimba viața și devin mai deschis la noutate. Experiențele internaționale au fost foarte valoroase pentru mine și sunt de multe ori greu de accesat chiar și pentru tinerii din orașele mari. Încerc să integrez în programele pentru ZBOR evenimente cu speakeri care le oferă participanților oportunități de implicare în inițiative similare și care îi învață skill-urile necesare pentru a reuși să-și descopere singuri pasiunile și să facă ceea ce le place oriunde în lumea asta. Pe lângă asta, încurajez comunitatea din jurul Hub-ului să ceară ajutor, iar noi îi punem în contact cu partenerii noștri, care sunt de multe ori dornici să ofere șanse unor tineri ambițioși.

Care sunt principalele nevoi pe care le vezi în rândul tinerilor din Vaslui și cum răspunde ZBOR la ele?

Victor Dughie: Cred că cea mai importantă nevoie a tinerilor vasluieni este să aibă acces la oportunități reale și la oameni care să creadă în ei. Mulți simt că trebuie să plece pentru a-și urma pasiunile, pentru că orașul nu le oferă tot timpul resursele de care au nevoie. ZBOR vine exact ca răspuns la asta: e un loc unde găsești inspirație, sprijin și conexiuni, cunoști oameni. Avem workshopuri, evenimente și oameni care îți arată că se poate să faci lucruri mari și începând de aici, din Vaslui. Mai mult decât atât, ZBOR le oferă tinerilor un safe space unde pot să își exprime ideile și să fie ascultați, ceea ce cred că lipsea foarte mult înainte.

Ce înseamnă pentru tine să fii parte dintr-o inițiativă națională precum ZBOR, care încearcă să aducă schimbarea la firul ierbii?

Victor Dughie: Pentru mine e un reminder constant că schimbarea nu vine doar de la centru spre periferie, ci și invers. Faptul că ZBOR e o inițiativă națională, dar care se construiește local, prin comunități mici și medii, îmi arată că vocea fiecărui tânăr contează. Mă simt parte dintr-un efort colectiv mai mare, dar care nu uită niciodată de identitatea locală. Înseamnă să dau mai departe lecțiile pe care le-am învățat, dar și să creez oportunități pentru alți tineri care poate nu și-au găsit încă vocea.

Cum ți-ai dori ca ZBOR să transforme comunitatea locală în următorii ani?

Victor Dughie: Îmi doresc ca în câțiva ani ZBOR să fie primul loc la care se gândește un tânăr atunci când are o idee și vrea să o pună în practică. Vreau ca Vasluiul să fie văzut ca un exemplu de cum un oraș mic poate să își motiveze tinerii și să îi facă să rămână implicați. Mi-ar plăcea să văd generații de liceeni care cresc cu Hub-ul, care îl folosesc ca pe o trambulină pentru a-și atinge potențialul și care, la rândul lor, devin mentori pentru alții.

Ce mesaj ai pentru tinerii din Vaslui care poate încă nu știu de ZBOR sau ezită să se alăture?

Victor Dughie: Le-aș spune să vină măcar o dată. O singură experiență la ZBOR poate să-ți schimbe perspectiva și să-ți arate că există o comunitate de oameni care te susține și care crede în tine. Nu trebuie să vii cu un plan, cu idei mari sau cu experiență, ci trebuie doar să vii cu deschidere. Restul se construiește împreună.

Cum ai descrie viața de tânăr în Vaslui? Ce oportunități găsești mai mult și ce lipsește cel mai mult?

Victor Dughie: Viața de tânăr în Vaslui e un mix între provocări și oportunități. Ai avantajul de a fi într-o comunitate mai mică, unde oamenii se cunosc și inițiativele tale pot fi vizibile foarte repede. În același timp, lipsește diversitatea de opțiuni pe care o ai într-un oraș mare: evenimente, centre culturale, internshipuri sau contacte directe cu industrii variate. Cred că asta e și provocarea, să transformăm lipsa asta într-un motiv de a crea ceva nou, nu doar de a pleca.

Dacă ai putea schimba un singur lucru în oraș pentru ca tinerii să aibă o viață mai bună, care ar fi acela?

Victor Dughie: Aș schimba mentalitatea conform căreia „nu se poate face nimic în Vaslui”. Cred că cea mai mare piedică nu sunt resursele, ci lipsa de încredere că lucrurile se pot mișca. Dacă am reuși să avem mai multă încredere unii în alții și să ne susținem, multe proiecte ar apărea natural și ar crește de la sine.

Ce te face să rămâi atașat de oraș, chiar dacă mulți tineri aleg să plece?

Victor Dughie: Pentru mine Vasluiul înseamnă acasă. Oricât de multe experiențe aș avea în afară, mă simt legat de oamenii de aici, de locurile unde am crescut și de comunitatea care m-a format. Faptul că mulți pleacă mă motivează și mai tare să contribui cât sunt aici, ca să las ceva în urmă. E un fel de datorie morală față de orașul care m-a făcut să fiu cine sunt azi.

