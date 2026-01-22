Cum e vremea azi, 22 ianuarie. Zonele unde sunt anunțate ploi și lapoviță / Până la cât urcă temperaturile

Dimineața de joi este geroasă în unele zone din nordul și centrul țării, însă la amiază temperaturile ajung la valori apropiate de normalul perioadei din calendar. Cele mai blânde temperaturi sunt în estul țării, în zona litoralului, unde sunt anunțate și ploi, potrivit prognozei emise de ANM.

Astăzi, până la ora 10.00, este cod galben de ger în 13 județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și din nordul Crișanei și al Moldovei.

Potrivit prognozei emise de ANM, astăzi temperaturile se vor situa în jurul celor specifice datei, însă dimineața va fi ger în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei.

Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, local în Oltenia, Transilvania și sudul Banatului și cu totul izolat în celelalte regiuni. În primele ore ale intervalului, pe arii restrânse se va depune polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între – 2 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 și 3 grade. Pe alocuri va fi ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale intervalului vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -1…0 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.