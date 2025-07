Cum explică Ilie Bolojan taxarea indemnizațiilor pentru mame. Premierul oferă exemplul Germaniei  

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi 24, că facilitățile pe care le oferă statul român trebuie judecate „în comparație cu alte state din Europa, ținând cont, sigur, de puterea României, economică, de situația bugetară a țării noastre”.

Premierul a vorbit despre măsurile Guvernului, care prevăd, printre altele, plata unei contribuții de 10% la sistemul public de sănătate pentru părinții aflați în concediul de creștere și îngrijire a copiilor, o categorie exceptată până acum de la această plată. Forma finală stabilește aplicarea cotei prin reținere la sursă.

Comentând această decizie, Ilie Bolojan a oferit exemplul Germaniei.

„Luăm o țară puternică din Europa. (…) Din datele pe care le am, pentru că am niște cunoștințe, durata concediului este de un an de zile și indemnizația este de 65% din câștig. Asta pentru o țară ca Germania. Eu mi-aș fi dorit, am spus, să menținem tot ce s-a putut. Mi-aș fi dorit să avem burse pentru elevi nenumărate, dar nu știu dacă este corect să am burse de merit la o clasă de a XII-a la jumătate din clasă pentru că toți au peste 9,50”, a declarat liberalul.

„Servicii mai bune”

Întrebat despre vocile care reclamă o disproporție între serviciile oferite de stat și taxele achitate de cetățeni, el a spus că „serviciile pe care le oferă statul român, din păcate, sunt cele pe care are capacitatea să le ofere”.

„Ceea ce trebuie să facem noi este să facem tot ceea ce este posibil să le îmbunătățim, dar e o situație care înseamnă acumulări de ani de zile, pe care aș putea să o eludez, aș putea să o înfloresc astăzi, dar eu nu vreau să îi mint pe români, o să le spun întotdeauna adevărul”, a continuat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că resursele acumulate prin extinderea bazelor de contribuabili vor permite sistemului „să aibă capacitatea să ofere servicii mai bine”.

„Aceste măsuri, care înseamnă, v-am spus, eliminarea unor excepții și extinderea unor baze de contribuabili, nu fac decât să ducă niște resurse într-un sistem ca el, la rândul lui, să aibă capacitatea să ofere servicii mai bune – nu de pe o zi pe alta, ci în anii următori. Dacă acest lucru, această îmbunătățire, se va vedea în șase luni, într-un an de zile, într-o lună-jumate, înseamnă că a meritat acest lucru”, a mai afirmat Ilie Bolojan.