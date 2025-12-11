Cum explică Lia Savonea că a vorbit cu judecătoarea Ionela Tudor în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București

Președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a declarat pentru HotNews că în timpul conferinței de presă de joi a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor pentru a-i redirecționa o întrebare pe care ea o primise din partea presei despre perioada în care se afla la conducerea instituției. Ionela Tudor are și rolul de purtătoare de cuvânt a instituției.

HotNews a contactat-o și pe judecătoarea Ionela Tudor în același moment în care redacția a sunat-o și pe Lia Savonea.

Judecătoarea Tudor a răspuns aproape o oră mai târziu, susținând același lucru ca Lia Savonea: „Este adevărat că Înalta Curte de Casație și Justiție mi-a direcționat o întrebare vizând dosarul Vanghelie și m-a rugat să clarificăm noi”.

Recorder a publicat un videoclip în care se aude judecătoarea Ionela Tudor cum îi spune președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Ionela Tudor se ridică de la masa de prezidiu și iese din sală. Revine după aproximativ un minut.

HotNews a contactat-o atât pe Lia Savonea, actuala președintă a Curții Supreme, care anterior a fost și președinta Curții de Apel București, cât și pe judecătoarea Ionela Tudor pentru a afla despre ce au discutat.

Lia Savonea a explicat că primise o întrebare de la jurnaliști și a vrut să o redirecționeze către purtătorul de cuvânt al Curții, adică spre vicepreședinta Ionela Tudor.

„Am primit de la presă următoarea întrebare: «La data la care s-a judecat dosarul Vanghelie mai erați la CAB?» și l-am redirecționat purtătorului de cuvânt de la Curte”, a explicat Lia Savonea pentru HotNews.

Lia Savonea a mai spus că nu a urmărit conferința de presă.

„Eu sunt la birou, la calculator, nu am urmărit conferința de presă, am văzut doar reacțiile din presă. Am primit această întrebare (n.red.: din partea presei), i-am redirecționat-o (n.r. – către Ionela Tudor) și n-a înțeles ce era cu ea și a ieșit și m-a întrebat. I-am spus: Sunt întrebată, vedeți dacă se discută, lămuriți voi, că e la voi dosarul, acolo s-a discutat, nu pot eu să răspund presei. Eu sunt plecată din 2023 de acolo. Am rugat-o să clarifice, habar n-am dacă a clarificat între timp lucrul acesta”, a detaliat Lia Savonea.

„Eu i-am dat mesaj (n. red.: judecătoarei Ionela Tudor) și probabil a zis: Mă duc să vorbesc să văd despre ce e vorba. Am rugat-o să clarifice ei lucrul ăsta că nu mai e în competența mea să clarific ce era la CAB”, a mai spus Savonea.