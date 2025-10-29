Cum explică ministrul Apărării că nu a făcut publică decizia SUA privind retragerea unor militari din România, deși știa de luni

Efectivele americane de la bazele militare de la Deveselu și Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate, singura schimbare fiind la baza Mihail Kogălniceanu, unde „va fi sistată rotirea unei brigăzi”, a declarat miercuri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. El a spus că a aflat luni despre decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România.

Moșteanu a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Acum, în România sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La Deveselu, unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore, sunt acum aproximativ 200 de militari americani și peste 100 la Câmpia Turzii, conform informațiilor HotNews.

Unde anume vor rămâne în România cei aproximativ 1.000 de soldați americani?

„Echipele efective de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare este la Mihail Kogălniceanu, cu rotația. Cei 1000 de militari rămân la Câmpia Turzii, la Deveselu și Mihail Kogălniceanu.

Aș fi vrut să nu fie așa, însă cămașa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina, și fiecare țară își stabilește propria strategie. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam. De aceea spun că trebuie să investim în Armata Română”, a răspuns Moșteanu, fără a da însă cifre exacte.

Răspunzând unei alte întrebări, Moșteanu a spus că a fost anunțat despre decizia SUA luni, dar că nu a făcut-o publică pentru că „urma să fie o coordonare” cu Statele Unite, însă între timp informația a fost aflată pe surse și relatată de presa din Ucraina.