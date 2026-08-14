Cum explică ministrul Apărării creșterea numărului de drone ajunse pe litoral. „Nu există indicii că gradul de risc ar fi crescut pentru populație”

Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat, într-o postare pe Facebook, că apariția mai multor drone sau resturi de drone în zona litoralului Mării Negre este legată de faptul că Rusia a amplificat atacurile în zona graniței româno-ucrainene, iar dronele doborâte de ucraineni sunt aduse de apele mării sau ale Dunării la țărm.

„Ieri și astăzi, apele Dunării, ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniței cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvența cu care vedem diverse resturi este direct proporțională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră”, a scris ministrul Apărării.

Șapte atacuri succesive asupra porturilor ucrainene

El a precizat că, în ultimele patru zile doar radarele MApN au depistat peste 100 de drone în apropierea graniței, dintre care câteva zeci au fost lansate în roiuri, în șapte valuri de atac asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Cele mai multe au fost distruse de apărarea Ucrainei, în afara teritoriului românesc, dar foarte aproape de noi. Resturi din ele au fost aduse de valuri”, explică ministrul.

Pe de altă parte, Miruță dă asigurări că armata română, împreună cu trupele aliate din NATO prezente pe teritoriul țării noastre, a întreprins acțiunile necesare pentru siguranța populației.

„Nu există însă indicii conform cărora gradul de risc ar fi crescut pentru populație. Aeronave de luptă NATO au fost ridicate preventiv de 7 ori și au fost 9 ridicări graduale ale nivelului de alertă pentru misiunile de poliție aeriană, urmate apoi de o decolare sau nu, în funcție de situație. De 3 ori, în același interval de 96 de ore, a fost ridicat și elicopterul, cu scop de prevenție ori de cercetare”, a detaliat Radu Miruță.

„În unele locuri, la sute de metri de granița cu România, miroase a explozibil, a praf de pușcă și se văd locuințe distruse. Este un război real, cu consecințe reale”, a conchis ministrul Apărării.

Resturi de drone găsite pe plajele Mării Negre

În ultimele zile, mai multe fragmente de drone au ajuns pe litoralul românesc al Mării Negre. Un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din Saturn, vineri după-amiază, specialiştii stabilind că acesta nu are elemente pirotehnice.

Un alt fragment de dronă a fost găsit, vineri dimineaţa, la Costineşti, în apropierea locului unde, joi, a fost identificată o dronă. Autorităţile nu exclud faptul că acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Acesta nu avea încărcătură explozivă.

Joi dimineaţă, o dronă a fost observată la Costineşti, în apropierea unui dig. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi”, a transmis Ministerul Apărării.

Însă în România incidentele cele mai grave au avut loc în județul Tulcea, la granița cu Ucraina. O dronă a pătruns în spațiul aerian al țării noastre și s-a prăbușit în apropierea localităţii tulcene Greci, în Munţii Măcinului – la faţa locului fiind şi urme de combustie pe o suprafaţă limitată. Potrivit ISU Tulcea, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Drona nu a fost însă detectată de radarele MApN. Potrivit Armatei, „ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”. Ulterior, drona a fost detonată controlat de către pirotehniștii militari.

O altă dronă a fost descoperită, tot vineri, în judeţul Tulcea, în zona localităţii Plauru. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat în cursul zilei de vineri, 14 august, despre o dronă descoperită în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea. O echipă de specialişti din cadrul MApN s-a deplasat la faţa locului, a identificat obiectul şi a securizat zona”, au transmis reprezentanţii MApN într-o postare pe Facebook.