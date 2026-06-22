Cum explică Monica Anisie decizia de a accepta să facă parte din Guvernul Veștea. „Haideți să nu devină PNL un SRL cu acționar unic”

Monica Anisie, parte din autointitulata „facțiune conservatoare din cadrul PNL”, a declarat luni că nu intenționează să demisioneze din partid și susține că a acceptat să facă parte din Guvernul Veștea, propusă ca ministru al Educației, pentru că îi pasă de acest sector.

După ce a fost audiată în comisiile de specialitate din Parlament, unde a primit aviz pozitiv, Monica Anisie a declarat că își dorește ca sistemul de educație „să arate altfel”.

„Eu la momentul acesta încă sunt membru al Partidului Național Liberal. Nimeni nu poate contesta lucrul acesta. (…) Din punctul meu de vedere, așa cum am declarat, am acceptat acest mandat tocmai pentru că îmi pasă de Educație, îmi pasă de ceea ce se întâmplă în sistem și dumneavoastră zilnic prezentați tot felul de știri cu situații neplăcute din sistem”, a declarat ea, la Parlament, citată de Agerpres.

Anisie: PNL a devenit un SRL cu acționar unic

Monica Anisie, parte a grupului de liberali care au contestat Congresul PNL, susține că partidul a devenit „un SRL cu acționar unic”.

„Deci, haideți să înțelegem, să ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă. Haideți să nu trăim într-o democratură. Haideți să nu devină PNL un SRL cu acționar unic. A devenit, la momentul acesta. Eu așa consider. Pentru că simulacrul acela de congres asta a evidențiat. Despre asta este vorba. Și dacă colegii mei își doresc să continue într-o astfel de democratură, repet, este treaba dumnealor. Dar eu nu plec din Partidul Național Liberal”, a mai declarat Anisie.

Ea susține că a primit mandat de la organizația PNL Sector 2 pentru a vota Guvernul Veștea.

Congresul și cele mai recente decizii ale partidului au fost contestate de un grup de 23 de liberali, care se intitulează „facțiunea conservatoare din cadul PNL” și care susține că baza partidului „nu îşi mai regăseşte vocea în deciziile conducerii”.

La congresul de duminică, Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL.