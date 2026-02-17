Cum explică Nicușor Dan decizia de a merge în Statele Unite pentru prima ședință a Consiliului pentru Pace / De ce spune că România nu a aderat încă la consiliul lui Trump

Prezența președintelui român la Washington reprezintă un mesaj diplomatic privind relația dintre România și SUA după o perioadă de neîncredere din partea administrației Trump ca urmare a anulării alegerilor prezidențiale de la finalul lui 2024, a explicat Nicușor Dan într-o emisiune la Radio România Actualități.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat că acest moment de neîncredere a existat, dar el a fost depășit.

Nicușor Dan nu are planificată o întrevedere bilaterală cu Trump

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington în 19 februarie. În emisiunea de la RRA, el a subliniat că nu are planificată nicio întâlnire bilaterală cu Trump.

„E o primă întâlnire de lucru. După ce am primit invitația de a participa la aceasta ședința, am solicitat alte tipuri de clarificări ca sa vedem ce poate face un stat care nu e membru, dar e rezonanță cu direcția în care vrea sa meargă”, a explicat Nicușor Dan decizia de a confirma invitația.

De ce nu aderă România la Consiliul pentru Pace

El a subliniat că România participă în calitate de observator și nu membru întrucât Carta organizației înființate de Donald Trump intră în contradicție cu alte aranjamente internaționale pe care le are România și din acest motiv nu poate semna aderarea.

„În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a explicat el.

Ce este „Consiliul Păcii” înființat de Trump

La sfârşitul lunii ianuarie, președintele american Trump a lansat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă care, potrivit acestuia, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, între care războiul din Fâșia Gaza, și promovarea stabilității, păcii și guvernanței „în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Mai mulți lideri din toată lumea, inclusiv președintele Nicușor Dan, au primit o scrisoare prin care au fost invitați să se alăture acestei inițiative americane.

Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.