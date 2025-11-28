Cum explică întrebat de HotNews prefectul PNL de Prahova că nu i-a încetat mandatul primarului Oprea din Sinaia, coleg de partid, reținut în cazul „Castelul din Carpați” de DNA: „Legea se și interpretează”

Prefectul PNL de Prahova este acuzat de mai mulți consilieri AUR și PSD că nu a respectat legea când nu a constatat încetarea mandatului de primar al colegului său de partid, edilul din Sinaia. Ce a spus politicianul, sunat de HotNews.

Codul Administrativ spune că dacă un primar nu își poate exercita mandatul pentru o perioadă mai lungă de șase luni – situație în care primarul Vlad Oprea s-a aflat după ce a fost arestat preventiv, apoi la domiciliu – atunci acesta își pierde funcția. Primarul Oprea din Sinaia a fost subiectul unei investigații Recorder, intitulată „Castelul din Carpați”, înainte ca justiția să pornească cercetările în privința politicianului liberal.

Contactat de HotNews, prefectul Daniel Nicodim se apără și spune că s-a consultat cu mai mulți juriști înaintea de a lua decizia de a nu emite respectivul ordin.

Consilierii locali Emil Florentin Nenciu (AUR), Călin Ștefan Miloș (PSD) și Georgini Pavel (PSD) au cerut Prefecturii să țină cont de lege și să îi retragă mandatul de primar liberalului Vlad Oprea, argumentând cu articolul 160, alineatul 1, punctul g, din Codul Administrativ:

„(1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri:

g) Imposibilitatea exercitării funcției din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic”.

Consilierii locali au depus și o plângere penală pentru refuzul prefectului Daniel Nicodim.

În acest context, primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, și prefectul de Prahova au fost chemați, săptămâna trecută, la audieri, la Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești într-un dosar care are legătură cu faptul că prefectul nu l-a eliberat pe edil din funcție după împlinirea celor șase luni de neexercitare a acestei calități, conform surselor judiciare citate de Agerpres.

Și secretariatul Primăriei Sinaia a cerut ordin pentru încetarea mandatului lui Oprea

Solicitarea a fost transmisă către prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, și de către secretariatul Primăriei Sinaia, în data de 24 iulie 2025, conform unor documente consultate de HotNews.

„Vă înaintez Referatul privind îndeplinirea condițiilor care determină constatarea încetării de drept a mandatului Primarului orașului Sinaia, județul Prahova, d-nul Vlad-Gheorghe Oprea”, se arată în document.

Și secretariatul Primăriei Sinaia s-a bazat pe același articol din lege în momentul în care a transmis cererea către Prefectura Prahova. În plus, instituția a adăugat:

„În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului”, conform legii, pe care secretariatul Primăriei Sinaia o citează în adresa către Prefectură.

Primăria Sinaia confirmă: primarul Vlad Oprea nu și-a putut exercita atribuțiile de primar mai bine de șase luni

Secretariatul Primăriei Sinaia preciza în adresa din 24 iulie că primarul Vlad Oprea nu și-a mai putut exercita atribuțiile de primar din data de 23 ianuarie 2025, din cauza interdicțiilor puse de DNA.

„Față de cele prezentate, se constată că începând cu data de 23 ianuarie 2025, Primarul Orașului Sinaia, d-nul Vlad-Gheorghe Oprea s-a aflat în imposibilitatea exercitării funcției din motivele prezentate (…), ce nu i-au permis desfășurarea activității timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic”, conform secretariatului Primăriei Sinaia.

Vlad Oprea și-a reluat atribuțiile de primar în luna octombrie a acestui an, după ce a scăpat de arestul la domiciliu dintr-o eroare făcută de DNA.

Prefectul județului Prahova: „Am cerut punct de vedere și de la Ministerul Dezvoltării”

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, spune că a analizat „îndelung” situația primarului Vlad Oprea, inclusiv cu juriștii Prefecturii.

„Am cerut un punct de vedere și de la emitentul Codului Administrativ (n. red.: Ministerul Dezvoltării), pentru că dânșii (n.red.: consilierii locali) în demersul lor se raportează la Codul Administrativ. Aceasta a fost decizia mea și evident că o voi motiva. Acum, astăzi, fiind și o plângere penală în acest sens, îmi rezerv dreptul de a lămuri această chestiune în care eu cred că am procedat absolut corect, legal, cu justiția, după care vom detalia”, a spus, într-o declarație pentru HotNews, prefectul județului Prahova.

Cei trei consilieri locali au semnalat situația inclusiv premierului Ilie Bolojan, secretariatului general al Guvernului și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, conform unor documente consultate de HotNews.

Prefectul din Prahova spune însă că nu a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre această situație.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim

„Lucrurile nu stau chiar așa și legea se și interpretează”

„Dânșii (n. red.: consilierii locali care au făcut plângerea) spun că prefectul e un fel de notar care certifică orice petiție sau orice cerere. Lucrurile nu stau chiar așa și legea se și interpretează, legea se și discută, se interpretează în modul în care am făcut-o eu, absolut legal, asta e credința mea”, a spus prefectul județului Prahova.

Daniel Nicodim nu a vrut să intre în „detalii” în momentul în care a fost întrebat care a fost poziția pe care a primit-o de la Ministerul Dezvoltării. În schimb, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat pentru HotNews în ce a constat cererea venită de la Prefectura Prahova.

„A fost o solicitare de punct de vedere în luna iulie 2025, formulată cu caracter general, fără a se face referire la situația unui anumit primar, nici unitatea administrativ-teritorială vizată nefiind menționată. S-a dat răspuns în termen legal, care evident nu generează temei legal, aplicarea legii într-un mod sau altul în speța invocată de către dumneavoastră fiind atributul Instituției Prefectului”, a declarat, contactat de HotNews, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Cât despre secretariatul Primăriei Sinaia, care a cerut, de asemenea, ca prefectul să dea ordinul de încetare a mandatului pentru Vlad Oprea, prefectul județului Prahova a spus că „asta e procedura”.

„Cred că nu au avut toate datele atunci când au venit cu cererea către mine”, a mai spus Daniel Nicodim pentru HotNews.

Oprea, urmărit penal într-un dosar de corupție: A fost arestat preventiv de DNA, apoi pus în arest la domiciliu

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, este urmărit penal într-un dosar de corupție în care a fost acuzat că a cerut bani pentru întocmirea la nivelul primăriei a unui plan urbanistic zonal. Este acuzat de luare de mită, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, abuz în serviciu, fals în declaraţiile de avere, spălare de bani.

Oprea este suspectat de DNA că a cerut de la Vladimir Ciorbă (unul dintre patronii Nordis) și a primit, indirect, de la reprezentanţii firmei SC Nordis Best Construct, aproape 240.000 de euro mită pentru a facilita obţinerea documentaţiei necesare construirii în oraş a unui hotel / aparthotel, spun surse judiciare citate de Agerpres. Oprea PNL este primar la Sinaia de peste 20 de ani.

Inițial Oprea a fost plasat sub control judiciar timp de trei luni, însă măsura a fost schimbată cu arest preventiv după ce a fost prins întâlnindu-se de două ori cu viceprimarul, încălcând astfel condițiile impuse de anchetatori.

După două luni de arest preventiv, a fost plasat în arest la domiciliu, unde a mai stat alte trei luni.