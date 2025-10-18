Edilul din Sinaia, Vlad Oprea, se întoarce la primărie, după ce procurorul a întârziat să ceară prelungirea arestului la domiciliu

Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că se întoarce la conducerea instituției începând de luni, în condițiile în care acesta a scăpat de arestul la domiciliu printr-o eroare a DNA.

Procurorul care se ocupă de dosarul lui Vlad Oprea a întârziat cu o zi depunerea cererii pentru prelungirea măsurii preventive iar Tribunalul București a respins cererea, potrivit TVR Info.

Surse din DNA au confirmat pentru G4Media greșeala, dar au susținut că Oprea mai putea executa doar o lună de arest la domiciliu doarece perioada maximă de arest preventiv, de 6 luni, se apropia de final.

Din cauza acestei erori, Oprea nu mai are nicio interdicţie, nici măcar pe cea de a-şi exercita funcţia, iar DNA nu mai poate cere sau impune măsuri preventive împotriva edilului, care este urmărit penal pentru luare de mită în formă continuată, dar şi alte infracţiuni de corupţie.

„Dragi prieteni, de luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeaşi energie, acelaşi respect pentru oameni şi aceeaşi dorinţă de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna şi distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetenţă. Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii sau au doar interese personale”, a scris sâmbătă, pe Facebook, Oprea.

Edilul le-a mulţumit tuturor celor care i-au rămas aproape şi care „au înţeles că binele oraşului Sinaia nu poate fi pus pe pauză”. De asemenea, Oprea a promis că revine „la treabă cu seriozitate, transparenţă şi încredere”.

Inițial Oprea a fost plasat sub control judiciar timp de trei luni, însă măsura a fost schimbată cu arest preventiv după ce a fost prins întâlnindu-se de două ori cu viceprimarul, încălcând astfel condițiile impuse de anchetatori.

După două luni de arest preventiv, a fost plasat în arest la domiciliu, unde a mai stat alte trei luni.